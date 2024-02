Vastuullisesti tuotettu uusi ikkuna on ympäristöteko – Puu ja kierrätetty alumiini lisäävät suosiotaan

Tutkimus: Pako kaupungeista kiihtyy – asumisen asiantuntijoiden mukaan päättäjien on vastattava nopeasti asumistrendien muutokseen 2.5.2023 08:15:00 EEST | Tiedote

Korona käynnisti asumistrendien muutoksen, jossa yhä useampi alkoi havitella muuttoa kaupungista maalle. Tuoreen tutkimuksen mukaan jo peräti 44 prosenttia suomalaisista haluaisi asua maalla. Tämä selviää Pihla Groupin laajasta asumisen trenditutkimuksesta, johon on haastateltu ihmisiä yhteensä viidestä eri maasta Pohjois-Euroopassa. Suomessa omakotitaloasumisesta haaveilevien määrä on perinteisestikin ollut suuri, joten on mahdollista, että pääkaupunkiseudulta tuttu ”Nurmijärvi-ilmiö” kiihtyy entisestään.