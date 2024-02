Muotoilun opiskelijat näkevät tulevaisuuden kirjaston viihtyisänä ja vastuullisena

(Kirjoitus on julkaistu Kirjasto nyt ja huomenna -blogissa 28.2.2024.)

Lahden Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijat aloittivat lasten kirjastokalusteiden suunnitteluprojektin viime syksynä yhdessä Kirjastopalvelun kanssa. Tavoitteena on palvella kirjastoja ja tukea lasten lukuharrastuksen kehittymistä.

Opiskelijoita ohjaa projektissa Muotoiluinstituutin vanhempi lehtori Harri Kalliomäki.

Pyysimme opiskelijoita kertomaan ajatuksistaan kirjastoista. Minkälaisena tulevien sukupolvien kirjasto näyttäytyy nuorille muotoilijoille?





Kirjaston keskiössä on ihminen



Moni opiskelijoista kertoi kirjaston olevan tärkeä kohtaamis- ja kokoontumispaikka myös tulevaisuudessa.

“Tulevaisuuden kirjasto on ihmisten kohtaamispaikka ja olohuone. Kirjastoon tulee ihmisiä erilaisista taustoista kirjojen lainaamisen lisäksi tekemään muitakin asioita, kuten tekemään töitä tai viettämään vapaa-aikaa. Monessa kirjastossa voi jo tänä päivänä vaikkapa 3D-printata omia suunnitelmia tai lainata ompelukonetta. Luulen, että tulevaisuuden kirjastoissa tullaan kehittämään lainausmalleja pidemmälle.”

“Tulevaisuuden kirjastoissa vietetään toivottavasti edelleen paljon aikaa. Sieltä ei pelkästään lainata kirjoja, vaan nähdään kavereita, ja se esimerkiksi voi toimia harrastetilana.”

Kirjaston rooli nuorison turvallisena tilana on myös tärkeä. Se voi olla myös vaihtoehto ajan viettämiselle ostoskeskuksissa.

“Haastattelimme Pasilan kirjaston lastenosaston työntekijää ja hän toivoi, että erityisesti nuoret löytävät kirjastoihin. Se on turvallinen paikka, josta löytyy aina aikuisia ympäriltä. Hän toivoi, että heidät otettaisi paremmin huomioon kirjastojen suunnittelussa ja heillä olisi siellä paikka mihin tulla viettämään aikaa.”

“I imagine a future where shopping malls will be replaced by museums and libraries.”

Muotoilijat toivoivat, että kirjastoissa huomioidaan kohtaamisten lisäksi myös erilaiset ryhmät, mahdollisuus omatoimisuuteen ja omaan tilaan.

“Tulevaisuuden kirjasto on kutsuva ja helposti lähestyttävä tila, jossa on otettu huomioon erilaisten käyttäjien tarpeet. Tilojen olisi hyvä olla muokkautuvia erilasia tapahtumia varten, kuten koululaisten vierailuja tai lasten satuhetkiä ajatellen.”

“Tulevaisuuden kirjasto on kutsuva ja ihmeellinen. Jokainen käyttäjä kokee löytävänsä oman alueensa ja kykenee toimimaan ja käyttämään tilaa ilman henkilökunnan ohjeita.”





Ympäristötietoisuutta ja järkevää teknologiaa

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuuden kirjastotilan rikastuttamiseen. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus ja erilaiset applikaatiot laajentavat tarjottavien palveluiden mahdollisuuksia.

“Tulevaisuuden kirjasto voi näyttää perinteiseltä kirjastolta, jossa yhdistyy modernisuus ja teknologia.”

“Itse käytän paljon kirjastojen omia nettisivuja kirjojen varauksessa. Niitä voisi vielä kehittää kirjojen, tapahtumien ja erilaisten koneiden varauskalenterin käyttöön. Myös ipadien käyttö on varmasti tehnyt kirjastosta lapsille mielenkiintoisen kokemuksen.”

Nuoret muotoilijat toivovat tulevaisuuden kirjastolta erityisesti ympäristöystävällisyyttä ja järkevyyttä teknologian hyödyntämisessä.

“Tulevaisuuden kirjastossa kaiken ikäiset ja taustaiset ihmiset voivat nauttia kirjaston palveluista huolella suunnitelluissa tiloissa, joissa kalusteiden kestävyyteen ja ajatomuuteen on panostettu, jotta samat kalusteet palvelisivat käyttäjiään vielä kymmenien vuosien kuluttua.”

Ajattoman muotoilun lisäksi myös huollettavuus koetaan tärkeäksi kirjastokalusteen ominaisuudeksi.

“Mielestäni huonekalussa tulisi pohtia enemmän tuotteen helposti huollettavuutta sekä sen helppoa kierrätettävyyttä. Tärkeitä arvoja ovat myös ekologisuus ja eettisyys, joille toivon enemmän jalansijaa tulevaisuudessa.”

Kirjastoilla voisi olla myös oman esimerkin voimin suoritettava kasvatustehtävä:

“Kiertotalouden vahva omaksuminen koko tuotesuunnittelun ja tuotannon alalla. Sen ”opettaminen” kuluttajille, sekä esineiden arvostuksen kasvattaminen.”





LAB-ammattikorkeakoulun muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän koulutukset jatkavat legendaaristen Lahden Muotoiluinstituutin ja Imatran taidekoulun pitkiä perinteitä LABin Muotoiluinstituuttina. Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.