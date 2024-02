Tänä keväänä tulvien ennakoidaan olevan lieviä − "Yksittäistä kevättulvahuippua ei välttämättä tule"

Lunta on satanut tänä talvena runsaasti parin viime vuoden tapaan. Vaikka lunta on paljon, näin aikaisin alkanut lumien sulaminen lieventää kevättulvien mahdollisuutta Pirkanmaan ELY-keskuksen arvion mukaan. Lumien aikainen sulaminen ja vesisateet nostavat erityisesti säännöstelemättömien järvien vedenkorkeutta.

Tulvahuippua on vaikea ennustaa

Helmikuun puolella alkanut lumien selvä sulaminen tekee kevään tulvahuipun ennustamisesta vaikeaa, koska sääennusteet muuttuvat jatkuvasti. Tulvahuipusta tuleekin mahdollisesti hyvin lievä.

− Näin aikaisin talvella alkanut kova lumien sulaminen mahdollistaa sen, että yksittäistä kevättulvahuippua ei välttämättä tule, vaan se jakautuu ainakin kahteen osaan. Suuria tulvia ei mahdollisesti ole tiedossa, kun lumikuorma on jo nyt kovassa laskussa ja tulevat yöpakkaset hillitsevät sulamista, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka.

Kyrösjärven valuma-alueella ja Pohjois-Pirkanmaalla lumikertymä on keskimääräistä suurempi

Myös vesisateet ovat vauhdittaneet lumien sulamista. Tälle viikolle luvatut yöpakkaset taas hidastavat sitä.

Tulvien suuruuden näkökulmasta lumipatjan paksuudella ei ole merkitystä, vaan oleellista on lumen paino, joka kuvastaa lumen vesimäärää.

Näsijärven reitin pohjoisosassa lumikertymä on havaintojen mukaan jo yli 120 kilogrammaa neliömetriä kohti. Suuria lumikertymiä on myös Hämeenkyrön ja Ikaalisten seudulla, jossa lumikertymä saattaa olla paikoin yli 140 kilogrammaan neliömetriä kohti. Keskimäärin arvot ovat sadan kilon molemmin puolin. Nokian suunnalla viimeisimpien havaintojen perusteella lumen paino on noin 80 kilogrammaa neliömetriä kohti ja etelämpänä Urjalassa 70 kilogrammaa neliömetriä kohti.

− Tänä talvena lumikuormat ovat olleet koko Pirkanmaalla pääosin keskimääräistä suurempia. Nyt ne laskevat vauhdilla alaspäin lumien sulaessa, toteaa vesitalousasiantuntija Nina Parviola Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Säännöstellystä Vanajavedestä juoksutetaan vettä myös Lempäälän kanavan kautta. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus

Vedenkorkeutta varaudutaan laskemaan

Maakunnan suurimpien säännösteltävien järvien, Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeuksia on alettu laskemaan jo helmikuun aikana kevättulvien varalta. Vedenkorkeuksia lasketaan juoksuttamalla voimalaitoksien ja säännöstelypatojen kautta vettä Kokemäenjokeen. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeutta alentamalla tehdään tilaa sulamisvesille, jotta tulvavedet eivät aiheuttaisi vahinkoja järvien ja alapuolisten vesistöjen rannoilla. Sulamisen myötä järviin virtaavan veden määrä kasvaa ja vedenkorkeudet nousevat. Vedenkorkeudet pyritään kuitenkin vielä pitämään alhaisena ja niitä lasketaan tarpeen mukaan, kun kelit kääntyvät taas pakkasen puolelle.

− Vedenkorkeuden kehittymistä voi seurata esimerkiksi vesi.fi -palvelusta kirjoittamalla hakukenttään järven nimen, neuvoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Sini Heikkilä.