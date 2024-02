Yrittäjägallup: Yrittäjien tyytyväisyys hallitusta kohtaan lisääntynyt

Helmikuun Yrittäjägallup kertoo, että 64 prosenttia yrittäjistä on tyytyväisiä hallituspohjaan, 60 prosenttia hallitusohjelmaan ja 58 prosenttia hallituksen toimintaan.

– Yrittäjät näkevät laajalti, että hallitus yrittää tehdä uudistuksia, jotka helpottavat yritysten ja yrittäjien mahdollisuuksia toimia, työllistää ja kasvaa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Pentikäisen mukaan yrittäjät myös arvostavat sitä, että hallitus ei ole taipunut eikä taipumassa ay-liikkeen ulkoparlamentaarisen painostuksen alla.

– Yrittäjät kokevat etulinjassa Suomen talouselämän viheliäiset haasteet. He tietävät, että emme voi vain jatkaa velan kasvattamista ja työmarkkinauudistusten välttelyä. Kuten presidentti Sauli Niinistö sanoi, Suomi sakkaa pahasti ja pysyvästi, jos muutoksia ei saada tehtyä.

– Hallitus yrittää nyt uudistuksia, jotka tuovat talouteen dynamiikkaa ilman, että nykyinen työelämän perusturva vaarantuu, Pentikäinen sanoo.

Hallituspohjaan ja -ohjelmaan sekä hallituksen toimintaan ovat eniten tyytyväisiä yli kymmenen henkilöä työllistävät ja teollisuudessa toimivat yrittäjät.

Hallituspohjaan on tyytymättömiä 26 prosenttia ja hallituksen toimintaan tyytymättömiä 32 prosenttia yrittäjistä. Vähiten tyytyväisiä ovat naisyrittäjät, nuoret yrittäjät ja yksinyrittäjät.

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1 339 pk-yritysten edustajaa.

Luottamus keskeisiä ministereitä kohtaan kasvanut

Pääministeri Petteri Orpoon on tyytyväisiä 58 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista ja valtiovarainministeri Riikka Purraan 55 prosenttia. Yrittäjien luottamus hallitusta ja sen keskeisiä ministereitä kohtaan on vahvistunut sitten marraskuun 2023, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran. Eniten on vahvistunut tyytyväisyys hallituspohjaa ja Riikka Purraa kohtaan. Molemmat ovat nousseet viisi prosenttiyksikköä. Tyytyväisyys on nyt korkeimmillaan tehdyissä mittauksissa.

Sekä Sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtmaniin että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikkoon oli tyytyväisiä 11 prosenttia yrittäjistä.

– On pantu merkille, että jotkut oppositiopuolueet ovat esittäneet asioita, jotka tekevät yrittämisestä Suomessa entistäkin vaikeampaa, Pentikäinen sanoo.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 339 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 7.−13.2.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.