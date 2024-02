KHO:ssa turvapaikka-asioiden käsittelytilanne hyvä

Tällä hetkellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä 282 kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa. Viime vuonna lähes puolessa turvapaikka-asioista oli kyse ns. nopeutetussa menettelyssä Maahanmuuttovirastossa ratkaistuista hakemuksista. Nopeutetussa menettelyssä voidaan ratkaista hakemukset, jotka katsotaan ilmeisen perusteettomiksi.

Huomattava osa KHO:ssa käsitellyistä valituslupahakemuksista koskee uusintahakemuksia. Merkittävässä osassa kyse on moninkertaisista uusintahakemuksista, jotka Maahanmuuttovirastossa on arvioitu ilmeisen perusteettomiksi.

Valtaosa korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä turvapaikkaa koskevista valituslupahakemuksista koskee suojelun hakemista suhteessa Irakiin (111 kpl), Somaliaan (31 kpl), Venäjään (18 kpl), Afganistaniin (15 kpl) ja Iraniin (14 kpl).

KHO muuttaa harvoin hallinto-oikeuden päätöksiä

Noin 85 prosentissa tapauksista korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valituslupahakemus on hylätty. Niissä tilanteissa, joissa KHO on myöntänyt valitusluvan ja palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi, on tyypillisesti ollut kyse muutoksista hakijan kotimaan turvallisuustilanteessa tai hakijan henkilökohtaisissa olosuhteissa.

Yhdeksän julkaistua ennakkopäätöstä

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksillä eli vuosikirjapäätöksillä pyritään yhtenäistämään oikeuskäytäntöä. Vuoden 2023 aikana KHO antoi yhdeksän kansainvälistä suojelua koskevaa ennakkopäätöstä. Ne koskivat muun ohella toisen jäsenvaltion käsiteltäväksi Dublin-asetuksen nojalla siirrettävää hakemusta, poissulkemislauseketta, Suomessa syntyneen lapsen hakemuksen tutkimista, Tšetšeniaa koskevaa ajantasaista maatietoa ja tulkkaukselle suullisessa käsittelyssä asetettavia laatuvaatimuksia. Poissulkemislausekkeella tarkoitetaan tilannetta, jossa pakolaisasema jätetään myöntämättä sen vuoksi, että hakijaa epäillään eräistä vakavista rikoksista.

Kansainvälisen suojelun antamisesta päättää Maahanmuuttovirasto. Sen tekemästä turvapaikkapäätöksestä valitetaan ensi asteena Helsingin, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen tai Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli KHO myöntää valitusluvan. Ulkomaalaisasioissa valitusluvan myöntäminen edellyttää joko ennakkopäätösperustetta tai muuta erityisen painavaa syytä.