Ruoan hinta laskee – Lidlissä yli joka neljännen tuotteen hintaa on laskettu

Ruokakassin saa nyt selvästi halvemmalla kuin muutama kuukausi sitten. Lidlissä on joulukuusta alkaen laskettu noin 800 tuotteen hintaa. Uusimmat hinnanalennukset tulivat voimaan helmikuun lopussa, jolloin leikattiin lähes 300 tuotteen hintaa. Hinnanalennusten laajuus on merkittävä: Lidlin vakiovalikoima koostuu noin 2500 tuotteesta, joten alennuksia on tehty yli neljäsosaan valikoimasta.

Suurimmat alennukset ovat jopa 40 prosenttia, keskimäärin hintoja on alennettu reilu 7 prosenttia.

– Jokainen Lidlissä asioiva varmasti hyötyy halvemmista hinnoista ostosten pienempänä loppusummana. Monelle on helpotus, että arkiostokset saa halvemmalla ja rahaa säästyy muihin juttuihin, kertoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Hintoja on laskettu kaikissa tuotekategorioissa. Alennetut hinnat koskevat tuttuja arkipäiväisiä tuotteita, kuten pastaa, juustoa, valmisruokia ja margariinia sekä hygieniatuotteita ja pesuaineita.

– Laskimme hinnan nelihenkisen perheen tyypillisten arkiostosten ympärille. Jos nelihenkisen perheen tavanomaiset ruokaostokset maksoivat vielä muutama kuukausi sitten hieman yli 160 euroa, niin nyt ne saa 135 eurolla. Syntyyhän siinä kuukaudessa jo merkittävä säästö. Halvimpien hintojen lisäksi Lidlistä saa nykyisin myös maan parhaan bonuksen – Lidl Plus -asiakkaat saavat ostoksistaan ostorahaa Lidliin, Forsström summaa.

Lidl Plus -etuohjelman käyttäjiä palkitaan ostoksista rahakupongeilla. Ensimmäisen rahakupongin saa, kun ostokset ylittävät 60 euroa ja parhaimmillaan asiakas voi saada kuukaudessa 100 euroa ostorahaa Lidliin. (Lue tiedote bonusjärjestelmän uudistuksesta)

Asiakkaalle halvat hinnat – Lidl maksaa laskun

Tuotteen hinta muodostuu monesta eri tekijästä, kuten raaka-aineiden hinnoista, kuljetusten hinnoista, teollisuuden ja kaupan välisistä neuvotteluista sekä markkina- ja kilpailutilanteesta.

– Kun hintaan vaikuttavissa tekijöissä tapahtuu muutoksia positiiviseen suuntaan, haluamme asiakkaan hyötyvän heti ja laskemme hintoja ketterästi. Nyt tehdyt hinnanalennukset ovat seurausta rajuimman inflaation taittumisesta ja loput maksamme omista katteistamme. Asiakas saa halvat hinnat, mutta meille tämä ei varsinaisesti tule halvaksi. Lidlin ykkösjuttu on kuitenkin halvat hinnat – siksi haluamme panostaa niihin ja uskomme tämän olevan investointi kulujen sijaan. Voin luvata, että tämä ei jää tähän: asiakkaamme saavat yllättyä iloisesti pitkin kevättä Lidlissä asioidessaan, Forsström kertoo.

Alennetut hinnat on tehty myymälässä asiakkaille aiempaa tunnistettavammaksi. Tuotteiden hintakyltissä on punainen halvempi-merkintä. Lisäksi kaikista tuoreimmat alennetut hinnat tunnistaa punaisesta hintakyltistä.