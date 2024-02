World Rally Academy Finland onnittelee

Academyn historia juontaa juurensa vuoteen 2008, nykymuotoisena toiminta on aloitettu vuonna 2023. Academy käynnistettiin kuultuamme ulkomailla kilpailevien suomalaiskuljettajien tarpeita kartuttaa asfalttikokemusta. Näin kasasimme organisaation joka käsittää ralliammattilaisia Suomessa, Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa. Koordinoimme rahoitusta niin että voimme tarjota huippuvalmennusta asfalttiajamiseen esim. Vittorio Caneva rallikoulussa Italiassa. Mikko Heikkilälle on 2023 vuonna sovittu Academyn rahoittamana asfalttiajoa CHL Autosportin toimesta. Toimintaamme kuuluu myös kokeneempien kuljettajien kokemuksen jakaminen nuoremmille kuskilupauksille jonka tiimoilta Sami Pajari on jakanut osaamistaan nuotitukseen liittyen nuoremmilleen Academyn toimesta kertoo Jaakko Tapper kuljettajakoordinaattori.

Lisätietoja World Rally Academy Finland toiminnasta www.rallyacademy.fi