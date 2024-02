Uskalla Yrittää 2024: Yrittäjyyskilpailun finaaliin jatkaa Kainuusta kolme nuorten tiimiä

Kainuun alueelta Uskalla Yrittää -finaaliin etenivät seuraavat NYT-yritykset:

Paras NYT-yritys perusaste: Nahko Pihatyöt NYT

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Liikeidea: Teemme pihatöitä Kajaanin alueella kahdella mönkijällä, lumilapioilla ja lumikolilla.

Palkitsemisperusteet: Selkeä tuote, tekemisen meininki, aktiivinen markkinointi, hyvä asiakaskokemus, vau-efekti.



Paras NYT-yritys toinen aste: Luontolempee NYT

Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Liikeidea: Ohjattuja luontokokemuksia ja pehmeitä ohjelmapalveluita hyvinvointi ja rauhoittuminen edellä. Kaikille, joilla on tarvetta vain olla luonnossa, mutta erityisesti lapsille, nuorille ja erityisryhmille.

Palkitsemisperusteet: Vahva tarina, idea ratkaisee arjen ongelmaa kestävän kehityksen periaatteella, vahva asiantuntemus.



Paras liikeidea: Astro Clothing NYT

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Liikeidea: Myymme itse suunniteltuja vaatteita.

Palkitsemisperusteet: Oma design, rohkeutta soittaa kylmäsoittoja raaka-aineiden hankkimiseksi alueen yrityksistä, kestävä kehitys huomioitu, potentiaalia kasvaa, skaalautuva.



Lisäksi Kainuun aluekilpailussa jaettiin seuraavat palkinnot:



Paras palvelu: Hallway of the Kolmonen

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Liikeidea: Pidämme tulevaisuudessa kioskia kolmannen kerroksen oppilaskunnanhuoneessa, jossa on tarjolla maukkaita leivonnaisia ja muuta makeista

Palkitsemisperusteet: On kysyntä, mihin on ratkaisu, perinteinen kioski hyvällä twistillä.

Paras messupiste: Food&Service NYT

Kainuun ammattiopisto, Kajaani

Liikeidea: Olemme tarjoilu- ja ruokatilausyritys. Meiltä voi tilata tarjoilijoita tarjoilemaan tapahtumiin, sekä kokeiltamme suolaista ja makeaa tarjoiluun.

Palkitsemisperusteet: Hinnasto ja tarjottavat hyvin esillä, reipas asiakaskontaktointi.

Paras myyntipuhe: Keikka Van NYT

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Liikeidea: Järjestämme musiikkitapahtuman Kajaanin yläkoulu- ikäisille. Idea liikeideaan lähti, kun halusimme järjestää myös yläkouluikäisille tekemistä ja tapahtumaa Kajaanissa. Meillä on yhteyksiä moniin artisteihin, joita koitamme saada tulemaan esiintymään.

Palkitsemisperusteet: Koko tiimi lavalla, reipas esiintyminen, selkeä, energinen, hyvä kokonaisuus.

Tuomariston erityismaininta: Frokin NYT

Lehtikankaan koulu, Kajaani

Liikeidea: Myymme leivonnaisia tilaustyönä ja eri tapahtumissa.

Palkitsemisperusteet: Persoonallinen, yrityksen nimi osa tarinaa, alkuperäinen idea kaipaa kypsyttelyä.





Valinnat ratkaisi liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo:

Pankinjohtaja Ville Pennanen , Kainuun OP

, Kainuun OP Vt. toimitusjohtaja Jari Junkkari , Kainuun Yrittäjät

, Kainuun Yrittäjät Yritysasiantuntija Kari Backman , Sotkamon kunta

, Sotkamon kunta Toimitusjohtaja Jani Moilanen , Kaisanet

, Kaisanet Toimitusjohtaja Olli Kähkönen , The Great Escape

, The Great Escape Yrittäjä Kaisa Marin , Pekka Heikkinen & kumpp.

, Pekka Heikkinen & kumpp. Toimitusjohtaja Jari Haapaniemi, Priiffari Oy





Aluetapahtumaan ja -kilpailuun osallistui nuoria Lehtikankaan koulusta, Kainuun ammattiopistosta sekä Kajaanin lyseosta. Tapahtumassa mukana olleisiin NYT-yrityksiin voi tutustua tarkemmin NYTin verkkosivulla.

Kevään finaalista kohti Euroopan mestaruuskisoja

Uskalla Yrittää -kilpailun finaali järjestetään 24.–25.4.2024 Helsingissä. Finaalissa palkitaan nuorten harjoitusyrityksiä useissa eri kategorioissa ja valitaan parhaat NYT-yritykset edustamaan Suomea kesällä 2024 järjestettävässä Euroopan mestaruuskilpailussa ja Gen-E-tapahtumassa.

Lisätietoja:

Mari Lehtonen, viestinnän asiantuntija

mari.lehtonen@nuortennyt.fi, 040 4508 307



Heli Mylly, Asiantuntija, yrittäjyyskasvatus ja koulutuspalvelut, Kajaani, Itä-Suomi

heli.mylly@kao.fi, 044 7974 651

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Uskalla Yrittää on Suomen merkittävin nuorten yrittäjyystapahtuma ja voittoa tavoittelemattoman Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin järjestämä kokonaisuus. Vuonna 2024 aluetapahtumiin ympäri Suomen osallistuu yli 1 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa, jotka ovat perustaneet kuluvan lukuvuoden aikana harjoitusyrityksen Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Suomessa Vuosi yrittäjänä -ohjelma on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä saakka. Kymmenet tuhannet nuoret ympäri Suomea ovat osallistuneet ohjelmaan kouluissaan, osana opetusta.



Nuorten yrittäjämäistä asennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa vahvistava ohjelma on käytössä yli 110 maassa. Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin kansainvälinen kattojärjestö Junior Achievement (JA) perustettiin USA:ssa Springfieldissä vuonna 1919. Ensimmäiseksi ohjelmaksi kehitettiin Vuosi yrittäjänä, jotta maaseudulta kaupunkiin muuttavat nuoret saisivat tietoa ja taitoja pärjätäkseen aikuisina teollistuvassa maailmassa.