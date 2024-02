Anne Vanhala on valittu Hämeen kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Anne Vanhala on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, ja hän on suorittanut liiketoimintajohtamisen maisteritutkinnon (MBA). Hän on myös suorittanut kauppakamarin HHJ-kurssin ja -tutkinnon. Vanhala aloittaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtajana kesäkuun alussa. Hän toimii tällä hetkellä vastuullisuusasiantuntijana Keskuskauppakamarissa, ja hän on aiemmin toiminut yrittäjänä sekä yritysjohdon strategisena neuvonantajana vastuullisuuskysymyksissä Bonfide Oy:ssä. Lisäksi Vanhala on toiminut liikejuridiikan tehtävissä Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla ja verojuristina EY:llä. Vanhala on Hämeestä kotoisin ja asuu Lahdessa.

Vormisto kertoo, että toimitusjohtajahaku herätti runsaasti kiinnostusta ja tehtävään haki useita vahvoja hakijoita. ”Toivotan Anne Vanhalalle menestystä tehtävässään. Samalla haluan lämpimästi kiittää nykyistä toimitusjohtaja Jussi Eerikäistä hänen ansiokkaasta työstään kauppakamarissa”, Vormisto sanoo.

”Olen erittäin motivoitunut jatkamaan kehitystyötä Hämeen elinvoiman vahvistamiseksi ja yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi muuttuvassa maailmassa. Kiitän lämpimästi Hämeen kauppakamaria saamastani luottamuksesta. Uskon vahvasti laaja-alaiseen yhteistyöhön vaikuttamisessa ja odotankin innolla alueemme elinvoiman kehittämistä yhdessä jäsenyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa”, toteaa Anne Vanhala.

Tuotantotalouden diplomi-insinööri Jussi Eerikäinen on työskennellyt Hämeen kauppakamarin toimitusjohtajana yhdeksän vuoden ajan. Hän on työssään toiminut aktiivisesti ja menestyksekkäästi Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueilla elinvoiman ja elinkeinoelämän edellytysten edistämiseksi. Eerikäisen toiminta-aikana kauppakamarin jäsenmäärä on kasvanut ja talous pysynyt vahvana.

”Hienoa saada vahva osaaja jatkamaan tehtävässäni. Annen kokemus meidän tärkeimmistä vaikuttamiskohteistamme vahvistaa entisestään Hämeen kauppakamarin asemaa alueemme johtavana edunvalvontaorganisaationa. Kevään aikana haluan perehdyttää hänet koko Hämeen kauppakamarialueen yhteistyöverkostoihin. Uskon myös, että Anne otetaan lämpimästi vastaan koko kauppakamariverkostossa”, toteaa Eerikäinen.