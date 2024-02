Heikko itsehillintä, sosiaalinen media ja kohdennettu mainonta lisäävät heräteostoksia

Opettajan katse tukee lapsen vuorovaikutusaloitteita varhaiskasvatuksessa 27.2.2024 12:30:00 EET | Tiedote

Opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus on keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa. Pedagogisessa vuorovaikutuksessa opettajan katseella on tärkeä rooli, mutta varhaiskasvatuksen tutkimuksessa tämä on saanut toistaiseksi vähän huomiota.