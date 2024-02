Helsingin kaupunginvaltuustossa järjestettiin kyselytunti ja päätettiin Suutarilan monitoimitalon korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

Kyselytunnin aiheet käsittelivät Helsingin katujen talvikunnossapitoa ja sen haasteita. Valtuutettu Ville Jalovaara (sd.) ja valtuutettu Mikä Raatikaisen (ps.) kysymys käsitteli Helsingin katujen talvikunnossapitoa sekä sen haasteita ja resursseja.

Toisena aiheena kyselytunnilla oli Helsingin kaupungin ilmastobudjetin kehittäminen. Kysymyksen esitti vasemmistoliiton valtuutettu Elina Kauppila. Helsinki otti viime vuonna käyttöön ilmastobudjetoinnin, jonka avulla kaupunki voi arvioida omia suoria päästöjään talousarvion yhteydessä. Kauppila kysyi, että onko kaupunki kehittämässä ilmastobudjetointiaan niin, että se kattaa laajemmin kaupungin ilmasto- ja luontovaikutukset.

Kyselytunnin kaikkiin kysymyksiin vastauksen antoi kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Kyselytunnin lisäksi valtuusto hyväksyi helmikuun viimeisessä kokouksessa Suutarilan monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Hankkeen laajuus on noin 10 750 brm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 miljoonaa euroa elokuun 2023 kustannustasossa. Hankesuunnitelma koskee korvaavan uudisrakennuksen rakentamista Suutarilan nykyisessä monitoimitalossa (Seulastentie 11) toimiville Suutarilan ala-asteen koululle, päiväkoti Seulaselle ja kirjasto- ja nuorisopalveluille sekä Suutarinkylän peruskoululle (Vaskiniitynkuja 2A ja Töyrynummentie 8) ja päiväkoti Vaskiniitylle (Vaskiniitynkuja 2). Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön kalustettuna tammikuuhun 2027 mennessä.

Hankkeen yhteydessä luovutaan Suutarilan monitoimitalon eli palvelukeskuksen tiloista sekä osoitteessa Vaskiniitynkuja 2 sijaitsevista Suutarinkylän peruskoulun tiloista.

Valtuusto hyväksyi myös esityslistalla olleen hallintosäännön muutoksen, joka koskee kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

