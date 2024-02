Somerolla maantiellä 2801 Luukkalan sillan puukannen uusimistyöt käynnistyvät viikko ilmoitettua myöhemmin

Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla: YVA-ohjelma nähtäville 21.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt hankkeessa Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA. Arvioitavana on kahden valtatien 2 parantamisvaihtoehdon ympäristövaikutukset Porin keskustan kohdalla, Korven ja Tiilimäen eritasoliittymien välillä. Yhteysviranomaiselle toimitettu YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka ympäristövaikutusten arviointi tullaan toteuttamaan. Ohjelma on nähtävillä 21.2–22.3. ja sitä esitellään yleisötilaisuudessa 6.3. Porin Leijonassa.