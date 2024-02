Yritysmarkkinat 2024: Kokemusasiantuntijoiden tärpit kohti onnistuneita yrityskauppoja

Yrityskauppoihin valmistautuminen on matka, jonka varrella eteen saattaa tulla monenlaisia haasteita ja yllättäviäkin kysymyksiä. Parhaimmat neuvot ja ohjeet saa tietenkin heiltä, jotka ovat itse tuon matkan kulkeneet.

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden puhujina lavalle nousevat Mika Kiljala ja Kaisa Pihlajaniemi, jotka jakavat tilaisuudessa kokemuksiaan auttaakseen yrittäjäkollegoita yrityskauppoihin valmistautumisessa.

Keskustelukumppanin tuki tärkeää

Nivalalainen luokanopettaja ja koulunjohtajarehtori Kaisa Pihlajaniemi tietää hyvin, millainen prosessi yrityksen myynti on. Pihlajaniemi myi päiväkotiyrityksensä Naperopelto Oy:n vuonna 2017. Yrityksen myynti ei ollut hänen suunnitelmissaan, mutta saatuaan hyvän ostotarjouksen yrityksestään päätti hän tarttua siihen.

Pihlajaniemen mukaan yrityksen myyntiä suunnittelevan tärkein asia on huolehtia, että yritys on pidetty hyvässä kunnossa. Yrityksen asioiden tulee hyvin hoidettu ja niiden tulee kestää tarkastelua läpinäkyvästi. Yrittäjän tulee myös varata aikaa, jotta kaikki tarvittavat asiat saadaan selvitettyä ja koota kaikesta oikeat dokumentit. Kirjanpidon, sekä yrityksen prosessien tulee olla kunnossa ja työntekijöiden työtehtävät kuvattuna. Pihlajaniemi kertookin myyntiä varten tarvittavia papereita olevan paljon ja saattavan tulla ensimmäistä kertaa yrityksen myyntiä suunnittelevalle yllätyksenä. Kuin myös senkin, että yrityksen pitää kestää useamman kirjanpitäjän ja lakimiehen läpipenkomisen.

Vaikka Pihlajaniemen yrityskaupat etenivätkin nopealla aikataululla, kertoo Pihlajaniemi kauppojen vaatineen paljon taustatyötä ja valmistelua. Tärkeänä oppina hän pitää sitä, että tueksi kaupantekoon kannattaa etsiä henkilö, joka auttaa koko matkalla. Keskustelukumppanin tärkeys koko prosessin ajan aina kaupanteon suunnittelusta kaupanteon jälkeiseen uuden arjen opettelun aikaan on yksi niistä teemoista, mitä Pihlajaniemi kertoo nostavansa esille Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumassa. Yrityskaupat ovat aina luottamuksellisia ja salassa pidettäviä asioita, mutta tukea on mahdollista saada.

Arjen kokemuksia yritysjärjestelyistä

Reisjärveltä lähtöisin oleva ja tällä hetkellä Ylivieskassa asuva yrittäjä ja toimitusjohtaja Mika Kiljala johtaa Huld Oy suunnittelu- ja ohjelmistoyritystä. Huld Oy työllistää tällä hetkellä noin 500 työntekijää Suomessa ja Tsekeissä. Yhtiö tekee yhteistyötä Teknologiateollisuuden toimialoilla toimivien yritysten kanssa, myös puolustus- ja avaruusteknologiasektoreiden kanssa.

Oman suunnittelutoimistoyrityksen vuonna 2005 perustaneella Kiljalalla on laaja kokemus erilaisten yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen toteuttamisesta, niin myyjän, kuin ostajankin roolissa. Myös startup-yritysten neuvonantajan ja sijoittajan roolit ovat hänelle tuttuja ja kartuttaneet myös osaltaan kokemusta sekä rahoituksen hankkimisen, että yrityskauppojen osalta.

Kiljalan mukaan yrityskauppoihin valmistautuminen lähtee aina siitä, että henkinen päätös on tehty. Kun myyntipäätös on varmistunut, on aika huolehtia osakassopimus kuntoon ja tietenkin varmistaa, että muut mahdolliset omistajat ovat samaa mieltä yrityksen myynnistä. Itse yrityksen myynnin tai ostamisen lisäksi tulee ajatukset suunnata myös tulevaan. Mihin olet myyjänä valmis sitoutumaan kaupanteon jälkeen, tai kuinka ostajana integroit toiminnot tulevaisuudessa ja millä aikataululla. Kiljala muistuttaa, että yritysta ostaessa kaupan tekninen toteutus on vasta ensimmäinen vaihe, jonka jälkeen työ vasta alkaa.

Matkalla kohti yrityskauppoja voi eteen tulla monenlaisia kuoppia, jotka voi välttää hyvällä ennakoinnilla ja tukeutumalla ulkopuolisiin neuvonantajiin. Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumaan Kiljala kertoo tuovansa omia oppejaan rohkaistakseen yrittäjäkollegoitaan yritysjärjestelyissä, mutta myös auttaakseen heitä välttämään virheitä.

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 20.4.2024.

NIHAKin, Kokkolan seudun kehityksen (KOSEK) ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien yhteistyössä järjestämä tapahtuma tuodaan nyt ensimmäistä kertaa Nivalaan.

Lue lisää tapahtumasta täältä.

