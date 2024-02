Vihreät esittää Helsingin keskustaan laadukasta ja elämyksellistä leikkipuistoa kaiken ikäisille

“Elävä kaupunkikeskusta tulee ihmisistä. Helsingin keskustan on oltava houkutteleva ja elämyksellinen kaikille kaupunkilaisille. Myös lapset, nuoret ja perheet on huomioitava keskustan vetovoiman kehittämisessä paremmin. Monet perheet suuntaavat keskustan sijaan kauppakeskuksiin ja niiden sisäleikkipaikoille”, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen toteaa.

"Keskustan omaleimaisuuden ja kiinnostavuuden lisääminen ovat tärkeitä tekijöitä keskustan elinvoimaisuuden kannalta. Hyviä esimerkkejä tästä on esimerkiksi LUX Helsingin kaltaiset tapahtumat tai kaupunkitilan hyödyntäminen ajanviettoon kannustavammaksi Senaatintorin kesäterassin tai Esplanadin kokeilun avulla. Kiinteiden pingispöytien, koripallokorien ja istuskeluun houkuttelevien rakennelmien rakentaminen eri puolille kaupunkia lisää keskusten viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta", sanoo Amanda Pasanen.









Ryhmäaloite kokonaisuudessaan:

Vetovoimainen keskusta lapsille, nuorille ja perheille - laadukas ja elämyksellinen leikkipuisto Helsingin keskustaan

Helsingin keskustan uusien vetonaulojen ja tapahtumien suunnittelussa on syytä huomioida lapsiperheiden näkökulma aiempaa paremmin.

Helsingin vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunki käynnistää uusia toimia keskustan elävöittämiseksi lapsille, nuorille ja perheille. Osana työtä tulee selvittää laadukkaan ja elämyksellisen leikkipuiston toteuttamista keskustaan.

Vihreä valtuustoryhmä 28.2.2024

Amanda Pasanen

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja