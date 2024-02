SDP: Apulaispormestari Piia Elo ja varakansanedustaja Miina-Anniina Heiskanen ehdolle eurovaaleihin

Piia Elo on Turun apulaispormestari ja SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri. Miina-Anniina Heiskanen on Oulun kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja tanssinopettaja (AMK).

- Euroopan Unioni on maailman suurin rauhanprojekti, jonka tarkoituksena on tuoda vakautta ja hyvinvointia Eurooppaan. SDP uskoo vahvasti siihen, että yhteistyöllä pystymme torjumaan ilmastonmuutosta, lisäämään työllisyyttä ja toimimaan turvallisen ja eheän Euroopan puolesta, jossa ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä ja segregaatiota. Nämä ovat erittäin tärkeitä tavoitteita vakauden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi koko EU:n alueella, Elo painottaa.

- Eurooppa on muuttunut levottomaksi. Demokratiaa on kyseenalaistettu ja oikeusvaltion ydintä poljettu. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on äärioikeiston nousu, joka on estettävä Euroopassa. Tässä meillä demareilla on erityinen tehtävä. Ihmisoikeuksien, syrjimättömyyden ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi tulee tehdä töitä päivittäin niin Suomessa kuin Euroopassa. Unkarin tielle emme lähde ja tässä minä en anna periksi, Heiskanen sanoo.

Elo ja Heiskanen kertovat päättäneensä lähteä ehdolle, koska haluavat olla mukana etsimässä yhteisiä ratkaisuja Suomea ja koko Eurooppaa koskettaviin ongelmiin.

- Haluan olla korostamassa eurooppalaista vastuuta osaamisesta. Osaaminen on perusta, jolla luomme hyvinvointia, lisäämme osallisuutta ja löydämme ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, onpa kyse sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta tai työvoimapulaan vastaamisesta, Elo muistuttaa.

- Yhteiset ratkaisut Euroopan unionissa ovat paras tae sille, että löydämme oikeat keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja reilun työelämän vahvistamiseksi. Tähän tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä ja sama suunta. Yhtenäinen EU on Euroopan rauhan tae ja Suomella on keskeinen rooli vakauden rakentajana. Pohjoismainen hyvinvointivaltio näyttää esimerkkiä koko Euroopalle. Eurooppa tarvitseekin nyt vahvaa pohjoista ulottuvuutta, joka minulle pohjoisen ehdokkaana on sydämen asia, Heiskanen kuvaa.

SDP:n jo aiemmin eurovaaleihin asettamat ehdokkaat ovat Tanja Airaksinen, Maria Guzenina, Eero Heinäluoma, Suna Kymäläinen, Emmi Lintonen ja Ville Merinen. Lisää ehdokkaita nimetään lähiaikoina.