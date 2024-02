Uusia artistikiinnityksiä Kesärauhaan – lipunmyynti käy vilkkaampana kuin koskaan aiemmin

Tunnelmallisessa Linnanpuistossa nähdään sunnuntaina 9. kesäkuuta persoonallisen indiepopin todellinen taitaja pehmoaino. Artisti julkaisi tammikuussa odotetun debyyttilevyn “Soittorasia” ja kaikki biisit nousivat välittömästi Suomen Spotifyn kuunnelluimpien joukkoon, ja albumi ilmestymisviikollaan Spotifyn maailman yhdeksänneksi striimatuimmaksi.

Kesärauhan lavalla sunnuntaina nähdään myös toinen kotimainen tähtiartisti, sillä festivaalin monipuoliseen ohjelmistoon on kiinnitetty palkittu laulaja-lauluntekijä Mikko Joensuu. Joensuun soolotuotannon runkona toimii kotimaista musiikkikenttää vahvasti mullistanut Amen-trilogia, jonka albumit ilmestyivät vuosina 2016–2017. Kuuden vuoden tauon jälkeen Joensuu julkaisi alkuvuodesta kehutun "Long Ark" -albumin, jonka julkaisua juhlittiin loppuunmyydyssä Musiikkitalossa Helsingissä.

Kesärauhan ohjelmisto saa myös uuden ulkomaisen vahvistuksen, sillä ruotsalainen Augustine on kiinnitetty uutena nimenä festivaalin ohjelmistoon. Leikkisiä äänimaisemia, svengaavia 70-luvun melodioita ja modernia chillwavea suvereenisti yhdistelevä Augustine julkaisi syyskuussa 2023 odotetun "Youth And Why It Ends” -albumin. Lukuisia loppuunmyytyjä lavoja valloittanut artisti nähdään vihdoin ensimmäistä kertaa Suomessa – Kesärauhassa 8. kesäkuuta!

Viidettä Kesärauhaa juhlitaan tunnelmallisessa Turun Linnanpuistossa 7.-9.6.2024, jossa kolmen päivän aikana nähdään laajalla skaalalla ajankohtaisia huippuartisteja. Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa vielä kevään aikana. Festivaalin 1 & 2 päivän lippujen hinnat nousevat 1.3. alkaen ja 3 päivän lippujen hinnat ovat voimassa toistaiseksi.



"Kesärauhan lipunmyynti käy tällä hetkellä kovempana kuin koskaan aikaisemmin kyseisenä aikana. Olemme yleisesti myynnissä yli kuukauden edellä viime vuotista vastaavaa ajankohtaa ja usean lipputyypin kohdalla jopa kahta kuukautta edellä aiempaa vuotta. Lähiviikkojen aikana meillä on lisää hienoja julkistusuutisia luvassa mm. Elektrolinnan ohjelmiston osalta, myös kansainvälisiä kiinnityksiä Linnanpuistoon on vielä luvassa" hehkuttaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.



070 Shake, Slowdive, Acid Arab, Alma, Antti Autio, Arppa, Balming Tiger, Jesse Markin, JJylli & Kuoppis - Music Of Kingston Wall, Kuumaa, Ladyhawke, Lauri Haav, Libianca, pehmoaino, Pariisin Kevät, Ursus Factory, Vesta, Aavikko, Augustine, Bee, Boko Yout, Bämä, Deki Alem, emma & matilda, good boys, Huora, Iisa, Jaakko Kulta, Joalin, Lyyti, Markus Krunegård, Melo, Mikko Joensuu, Rebekka Holi, Saimaa, Stepa, Stuzzi, Viitasen Piia, Ville Ahonen, Yeboyah

+ lisää ohjelmaa julkistetaan kevään aikana





Kaikki liput myynnissä lippu.fi/kesarauha

1 pv 99€ (1.3. alkaen 105€)

2 pv 129€ (1.3. alkaen 139€)

3 pv 169€ (hinta voimassa toistaiseksi)