Matkailu maaseudulle kukoistaa lumisen talven ansiosta

"Maaseudun matkailun vetovoimatekijät liittyvät luontoon, neljään vuodenaikaan ja pienten perheyritysten tuottamiin matkailupalveluihin", korostaa Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka.

”Vaikka näkymät ovat pääosin myönteiset, monet maaseudun matkailuyritykset ovat kamppailleet venäläisten matkailijoiden vähenemisen aiheuttamien haasteiden kanssa. Erityisesti Itä-Suomessa monien yrittäjien tilanne on ollut haasteellinen, sillä venäläiset olivat aiemmin yksi suurimmista ulkomaalaisista matkailijaryhmistä Suomessa.”

Kevään ja kesän odotukset maaseudun matkailussa ovat myönteiset. Vaikka tarkkaa ennakkovarausten tilannetta on vielä liian aikaista arvioida, on huomattu, että matkailijat varaavat matkojaan ja majoituksiaan entistä useammin lähempänä lomaa. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry on päivittänyt jäsentensä käyttöön maaseutumatkailun sopimusehdot, mikä on tärkeää nykyisessä markkinatilanteessa. Tavoitteena on parantaa ja selventää maaseutumatkailuyritysten ja matkailijoiden välisten sopimusten ja varausten kulkua, erityisesti mahdollisten peruutusten osalta.

Matkailumarkkinoilla on kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, kuten kustannusten nousu ja ostovoiman hiipuminen. Tämä on näkynyt monien ravintoloiden konkurssina. Vaikka yleiset suhdannenäkymät ovat vaisut, maaseudun matkailun osalta on havaittavissa piristymisen merkkejä.

"Maaseutumatkailuyritysten monipuolinen tarjonta on auttanut niitä selviämään vaikeista ajoista", sanoo asiantuntija Kimmo Aalto MTK:sta.

"Majoituksen lisäksi maaseudun matkailukohteet tarjoavat ruokapalveluja, luontoaktiviteetteja, välinevuokrausta, saunoja ja kokoustiloja. Maaseudun matkailuyritykset ovat usein monialaisia, mikä mahdollistaa yrittäjätulon saamisen monista eri lähteistä."

Maaseutumatkailun voimaseminaari Hämeenlinnassa 20.3.

Maaseudun yrittäjyyden vahvuuksia ja haasteita sekä yrittäjien hyvinvointia, tulonmuodostusta sekä suomalaisen ruuan merkitystä matkailussa käsitellään 20.3. järjestettävässä valtakunnallisessa maaseutumatkailuseminaarissa Hämeenlinnassa.

"Tavoitteenamme on löytää parhaat keinot siihen, miten suomalainen ruoka saadaan nykyistä vahvemmin matkailijan pöytään", kertoo Aalto.

Lisätiedot:

Kirsi Ilola-Ollikka, matkailuyrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n varapuheenjohtaja, 040 5968027

Antti Hannula, asianajaja, matkailuyrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n hallituksen jäsen, 050 584 9191

Kimmo Aalto, asiantuntija, maaseutumatkailu ja palveluyrittäjyys, MTK, 040 1791618

---------

48. Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Hämeenlinnassa 20.3.2024: https://www.smmy.fi/seminaarit/

Maaseudun matkailukohteet ympäri Suomen: https://matkamaalle.fi/