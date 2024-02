Munasarjasyöpä voitaisiin todeta nopeasti gynekologikäynnin jälkeen Uniogenin kehittämän testin avulla

Jossain vaiheessa elämää syöpä koskettaa lähes jokaista meistä joko suoraan tai läheisten kautta. Syövästä selviämisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, kuinka nopeasti se onnistutaan diagnosoimaan ja oikea hoito päästään aloittamaan.

Nykymenetelmillä syövän diagnosointi voi kuitenkin kestää pitkään ja monivaiheinen prosessi kuormittaa ennestään tiukoilla olevaa terveydenhuoltoa. Esimerkiksi munasarjasyövän diagnosointi voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia, terveydenhuollon jonotustilanteesta riippuen.

– Munasarjasyövän diagnosointi vaatii nykyään aikaa vieviä ja invasiivisia, elimistöön kajoavia toimenpiteitä. Usein lopputuloksena epäily osoittautuu onneksi vääräksi ja syöpää ei todeta, mutta vastauksen saamiseksi on saatettu tehdä monia turhia, potilasta ja terveydenhoitoa kuormittavia kalliita toimenpiteitä, Uniogenin syöpädiagnostiikkayksikön johtaja Leena Kokko toteaa.

Suomalainen terveysteknologiayhtiö Uniogen haluaa helpottaa varhaisen vaiheen syövän diagnosointia yksinkertaisella verinäytteestä tehtävällä testillä. Kehitteillä oleva testi voidaan tulevaisuudessa analysoida keskuslaboratoriossa tai myös vieritestauksena lääkärin vastaanoton yhteydessä. Yhtiön patentoituun menetelmään perustuva ensimmäinen kehityshanke keskittyy munasarjasyöpämääritykseen.

Munasarjasyöpä kuuluu naisten 10 yleisimmän ja eniten kuolemia aiheuttavien syöpien joukkoon.

Käytännössä Uniogenin kehittämän testin avulla munasarjasyöpä voitaisiin tulevaisuudessa diagnosoida jo pian gynekologikäynnin jälkeen.

– On äärettömän tärkeää, että munasarjasyövän hoito päästään aloittamaan, kun syöpä on vielä paikallinen. Vatsaontelon ulkopuolelle levinneessä munasarjasyövässä ainoastaan 15 % potilaista on elossa viisi vuotta diagnoosin jälkeen. Suurin osa näistä potilaista voisi olla elossa viiden vuoden jälkeen, jos hoito aloitetaan syövän ollessa vielä paikallinen, Kokko toteaa.

Uniogenin patentoitu syöpätestauksen teknologia perustuu glykovarianttitestaukseen, jossa syöpäspesifisten sokerien havainnointiin hyödynnetään valoa tuottavia nanopartikkeleita. Testi tehdään potilaan verinäytteestä. Uniogen Oy

Uudella menetelmällä voitaisiin pelastaa jopa 80 000 naista

Uniogen on suomalainen terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on kolmen pitkään alalla toimineen yhtiön fuusio. Jo yli 10 vuoden ajan Uniogen on kehittänyt ja valmistanut kansainvälisille asiakkaille mm. PCR-testijärjestelmiä infektiotautien pikadiagnostiikkaan, laboratorioinstrumentteja, mittalaitteita, reagensseja ja kemiallisia komponentteja.

– Olemme valmistaneet esimerkiksi testikomponentteja eturauhassyövän diagnosointiin USA:n markkinoilla toimivalle Nasdaq-listatulle sopimusasiakkaalle. Uniogen on jo viime vuosina toimittanut USA:han testikomponentteja ja reagensseja, jotka riittävät yli miljoonan eturauhassyöpäpotilaan testaukseen, kertoo Uniogenin toimitusjohtaja Ilari Antila.

Nyt Uniogen investoi voimakkaasti omiin uusiin tuotteisiin ja kehittää diagnostiikkaratkaisuja syöpien sekä infektiotautien tunnistamiseen. Antilan mukaan yhtiön kehittämällä tarkemmalla teknologialla pelkästään munasarjasyövän varhaisen vaiheen diagnostiikassa voitaisiin pelastaa vuosittain jopa 80 000 henkeä.

– Kehittämällämme testillä voitaisiin seurata myös syövän mahdollista uusiutumista. Alustavien tulosten perusteella testimme havaitsee syövän uusiutumisen jopa 2-6 kuukautta aikaisemmin kuin tällä hetkellä yleisimmin käytetty seurantamenetelmä, Kokko lisää.

Tutkimustyö on aloitettu myös suolistosyövän, virtsarakkosyövän ja eturauhassyövän parissa

Vauhdittaakseen tuotekehitystyötä Uniogenilla on parhaillaan meneillään 5 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa. Springvest järjesti tänä vuonna myös 12 miljoonan euron täyteen merkityn osakeannin allergiarokotteita kehittävälle Desentum Oy:lle.

Uniogenin osakeannissa kerättävät varat aiotaan käyttää tuotekehitystyöhön.

– Meillä on nyt tutkimuskäyttöön soveltuva testi munasarjasyövän määritykseen ja keräämme dataa, että saamme testille hyväksynnän kliiniseen käyttöön. Vaikein työ on jo tehty, sillä olemme analysoineet tutkimusvaiheen yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteensä yli 3000 näytettä ja testin tulokset näyttävät hyvin lupaavilta. Tarvitsemme kuitenkin vielä lisänäytteitä, että tilastollisen luotettavuuden voidaan katsoa olevan riittävällä tasolla, Kokko sanoo.

Kokko lisää, että valtaosa Uniogenin testaamista näytteistä on ollut yleisintä munasarjatyyppiä sairastavilta potilailta. Yhtiö haluaa analysoida vielä lisää erilaisia väestöryhmiä ja erityyppisiä munasarjasyöpäpotilaita.

Diagnosoinnin testivalikoimaa voidaan laajentaa myös muihin syöpiin.

– Seuraavaksi suunnittelemme tuotevalikoiman laajentamista mm. suolistosyövän, virtsarakkosyövän ja eturauhassyövän varhaiseen diagnosointiin. Tutkimustyö näiden parissa on jo aloitettu, ja Uniogenilla on myös näiden syöpien määrityksiin liittyviä patentteja, Antila kertoo.