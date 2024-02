Mistä vauvat tulevat? Perhevaikuttaja Susanna Silvander-Rostin odotettu lastenkirja kertoo tavoista, joilla lapsi voi tulla perheeseen

Sulon ja Elsin perheeseen odotetaan vauvaa. He järjestävät tulokkaan kunniaksi vauvakutsut naapureilleen. Juhlissa katsellaan yhdessä vauvakuvia ja todetaan, että lapsi voi tulla perheeseen yhtä hyvin lentokoneella kuin sairaalasta. Joskus vauva saa alkunsa äidistä ja isästä ja toisinaan lahjasiemenistä.

Herkullisesti kuvitettu Sulon ja Elsin vauvakutsut ottaa huomioon monenlaiset perheet ja auttaa vastaamaan lapsen kysymykseen, mistä hän on tullut.

Kirjailija-vaikuttaja Susanna Silvander-Rosti kertoo, että erilaisista perheellistymistavoista kertovaa kirjaa on odotettu kovasti Sulo ja Elsi -sarjaan.

”Tilastojen mukaan jo kolmannes suomalaisista lapsiperheistä on jollakin tavalla monimuotoisia, ja esimerkiksi omat 5- ja 2-vuotiaat lapsemme ovat syntyneet lahjasolujen avulla. Tapoja on monia, ja on hienoa, että niistä voidaan kertoa kaikenlaisille perheille lastenkirjallisuudenkin kautta”, Silvander-Rosti sanoo.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Helminauha-hankkeen hankevastaava Jenni Huhtala on samaa mieltä. Helminauha-hanke tukee lahjasolujen avulla lapsen saaneita perheitä.

”Meille tulee toistuvasti kyselyjä ja toiveita lastenkirjoista, joissa kuvataan erilaisia lapsiperheellistymisen tapoja. Tämä kirja on tärkeä lisä lastenkirjavalikoimaan, joissa kuvataan perheiden monimuotoisuutta”, Huhtala sanoo.

Kiitetyssä sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet kirjat Sulon ja Elsin uudet naapurit sekä Sulon ja Elsin mummo karkuteillä. Sarjan kirjojen kuvitus on Nadja Sarellin käsialaa.

Susanna Silvander-Rosti (s. 1989) on sosiaalisen median vaikuttaja ja lastenkirjailija. Hän ylläpitää yhdessä vaimonsa Ella Rostin kanssa suosittua Kaksi äitiä -Youtube-kanavaa, jolla on lähes 60 tuhatta tilaajaa. Sen lisäksi he ylläpitävät samannimistä Instagram-tiliä ja tekevät yhdessä myös podcastia. Tekijäkaksikko on palkittu mm. Vuoden perhevaikuttajana (Tubecon Awards -22), Yleisön Suosikkina (Creator Awards -22) ja Setan asiallisen tiedon omenalla (-20).

Sulon ja Elsin vauvakutsut ilmestyy 7.3., ja se on saatavana myös Maija Langin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja lisätiedot kirjasta: anni.gullichsen@otava.fi

Lisätietoa Helminauha-hankkeesta: Jenni Huhtala, Hankevastaava, 040 532 3010