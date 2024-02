Taivalkosken suun terveydenhuolto siirtyy Pohteelle maaliskuun alussa

Hammashoidon palveluihin ei tule muutoksia. Taivalkosken hammashoitolan asiakaspalvelunumero säilyy ennallaan. Asiakkaat varaavat ajan hammashoitoon numerosta 040 860 9006 maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15. Asiakaspalvelun kellonajat säilyvät pääosin ennallaan. Vain perjantain osalta tulee muutos aikaisempaan, sillä hammashoidon palveluja tarjotaan Pohteella perjantaisin kello 15 saakka.

Kun oma hammashoitola on kiinni iltaisin ja viikonloppuisin, ja on tarve kiireelliselle hoidolle eikä asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään, tulee soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117. Puhelu on maksuton. Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin.