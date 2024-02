Leikin lumoa, iloa ja oppimista – nyt on aika ilmoittaa lapsi päiväkerhoon

Päiväkerhotoiminta on evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatusta, joka tukee kotien kristillistä kasvatusta. Ammattitaitoisten ohjaajien kanssa lasten on turvallista leikkiä, laulaa, touhuta, oppia, tutustua luontoon ja hiljentyä yhdessä. Koulutetut lastenohjaajat suunnittelevat toiminnan lapsilähtöisesti ja huomioivat ryhmän tarpeet. Päiväkerhossa aikuisilla on aikaa lapsille, sillä lapsiryhmät ovat pääsääntöisesti pieniä. Yhteensä Espoon seurakuntien päiväkerhoissa käy noin 300 lasta.

Espoonlahdessa kerhon kestoa pidennetään vanhempien toiveiden perusteella



Päiväkerhot kokoontuvat kerhosta riippuen 1–4 arkipäivänä viikossa, tavallisesti aamupäivisin 2–3 tuntia kerrallaan. Espoonlahden seurakunnassa päiväkerhon kestoa pidennetään kokeiluluontoisesti neljään tuntiin syksystä 2024 lähtien, koska pienten lasten vanhemmat ovat toivoneet hieman pidempää kerhoa.

– Pyrimme vastaamaan lapsiperheiden tarpeeseen. Neljän tunnin kerhopäivä mahdollistaa vanhemmille esimerkiksi opiskelun tai osa-aikatyön yhteensovittamisen perhe-elämän kanssa, Espoonlahden seurakunnan johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Leena Toiskallio perustelee kerhoajan pidentämistä.

Neljän tunnin mittaista päiväkerhoa on kokeiltu jo tänä talvena Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa, ja se on vastannut alueen perheiden tarpeita. Auroran kappelin päiväkerho jatkuu nelituntisena myös tulevalla kaudella. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaaja Tuula Tuoriniemi kuvailee päivän kulkua:

– Auroran kappelin päiväkerhossa ensimmäinen tunti ollaan ulkona. Sen jälkeen lapsilla on kunnolla aikaa leikkiä, askarrella ja tietenkin ruokailla. Kerhoon tuodaan omat eväät, ja lapset tykkäävät tosi paljon yhdessä syömisestä. Yhtenä päivänä viikossa osa lapsista siirtyy muskariin yhden tunnin ajaksi. Kaikki ovat olleet tosi iloisia neljän tunnin kerhosta.

Ilmoittautuminen Espoon seurakuntien päiväkerhoihin aukeaa 1. maaliskuuta

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan, Espoonlahden, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan seurakuntien sekä Esbo svenska församlingin päiväkerhot ovat avoimia kaikille 2–5-vuotiaille espoolaislapsille. Kirkon jäsenyyttä ei edellytetä. Seurakuntien päiväkerhotoiminta on pääosin maksutonta.

Espoon seurakuntien päiväkerhoihin kausille syksy 2024–kevät 2025 ilmoittaudutaan verkossa 1.–31.3. Haku Espoon tuomiokirkkoseurakunnan päiväkerhoihin aukeaa vasta torstaina 7.3. Mikäli kerhopaikkoja jää vapaiksi, ilmoittautuminen on avoinna myös maaliskuun jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN PÄIVÄKERHOON