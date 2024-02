SDP:n Lyly: Hallitus tarjoilee työntekijöille vain sanktioita

Sahateollisuuden Murhenäytelmä Satakunnassa: SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru vaatii nopeita toimia työpaikkojen turvaamiseksi Merikarvialla 28.2.2024 15:46:53 EET | Tiedote

Metsä Group on päättänyt sulkea Merikarvian sahan, ja sen toiminta tulee päättymään kesäkuun loppuun mennessä, aiheuttaen vakavia seurauksia alueen työvoimalle ja yhteisölle. SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru pitää sahan sulkemista todella valitettavana. Kyseessä on sahateollisuuden murhenäytelmä Satakunnassa, sanoo Kiuru. Tammikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut päättyivät yhtiön päätökseen lopettaa Merikarvian saha. Lopettaminen vaikuttaa kaikkiin sahan 79 työntekijään ja päätökset työntekijöiden irtisanomisista tapahtuvat kesäkuun loppuun mennessä. – Merikarvian sahan sulkeminen on äärimmäisen valitettava uutinen, ja se vaikuttaa suoraan paikalliseen työvoimaan ja yhteisöön. Tarvitsemme pikaisia toimia hallitukselta ja alueellisilta toimijoilta, jotta sahan lopettamisen myötä menetetyt työpaikat pystytään turvaamaan ja korvaamaan uusilla. Meidän on yhdessä varmistettava, että Merikarvian sahan työntekijät saavat tarvittavaa tukea ja oikeudenmukaisen kohtelun. Alueelle on kehitett