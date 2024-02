Malmin oma elokuvateatteri Kino Helios uudistuu

Malmitalossa sijaitseva Kino Helios on palvellut elokuvien ystäviä jo vuodesta 1994 lähtien. Tänä keväänä elokuvateatteri uudistuu, kun teatterisaliin asennettiin perinteisten tuolien tilalle uusi, moderni elokuvateatterikatsomo, jossa on 92 istumapaikkaa. Myös Kino Helioksen ohjelmistoa monipuolistetaan ja näytöksiä lisätään. Paikallinen elokuvateatteri tarjoaa edelleen edullisia näytöksiä sekä uutuuselokuvista että klassikoista. Osa näytöksistä on vastaisuudessakin maksuttomia. Salin uusi katsomo sekä laadukas äänentoisto tarjoavat erinomaiset puitteet elokuvista nauttimiselle.

”Olemme innoissamme uudistuksista ja toivomme, että yhä useampi malmilainen löytäisi niiden myötä Kino Heliokseen”, Malmitalon johtaja Tiina Laukkanen sanoo. Malmitalo on Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, ja Kino Helios on aidosti malmilaisten oma elokuvateatteri.

Avajaisissa nähdään ennakkoon Alma – Life Must Be Beautiful kutsuvierastilaisuutena

Uudistuneen Kino Helioksen avajaisissa nähdään ennakkonäytöksenä odotettu dokumenttielokuva Alma – Life Must Be Beautiful. Dokumentin ensi-ilta on 15.3.2024, joten Kino Helioksella on kunnia saada esittää dokumentti kutsuvieraille ennen virallista ensi-iltaa.

Almasta eli Alma-Sofia Miettisestä kertovassa dokumentissa syvennytään kansainvälisesti tunnetun suomalaisartistin elämään. Dokumentissa seurataan laulaja-lauluntekijän nousua suosioon, käsitellään mielenterveydellisiä haasteita sekä tutustutaan Alman sosiaalisesti eristäytyneeseen nuoruuteen terveydellisten rajoitteiden kanssa elävien vanhempien kanssa.

Pamela Tolan ohjaamassa dokumentissa esillä ovat myös artistin lähipiiri eli kaksonen Ano Miettinen, puoliso Natalia Kallio, artistit Sini Sabotage, Erika Vikman ja Miley Cyrus sekä Alman muut taustajoukot, kuten fanit, managerit ja tuottajat.

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi avajaisiin

Median edustajat ovat tervetulleita keskiviikkona 6.3. klo 17 kutsuvierastilaisuutena järjestettävään avajaisnäytökseen. Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa pikimmiten paikkasi salista sähköpostitse: malmi.lipunmyynti@hel.fi. Otsikoi viestisi ”Kino Helios kutsuvierasnäytös”, ja olemme sinuun yhteydessä.





Avajaisten ohjelma 6.3.

17.00 Kutsuvierastilaisuus alkaa, Ravintola Zoppa

17.15 Avajaispuhe ja -tarjoilut

18.00 Alma – Life Must Be Beautiful -näytös, Kino Helios

Näytöksen aluksi nähdään Alman ja ohjaaja Pamela Tolan videotervehdys. Elokuvan kesto 93 minuuttia.



Malmitalo | Kino Helios | Ala-Malmin tori 1

Yhteyshenkilöt

Anni Hiekkala | tuottaja, Malmitalo | anni.hiekkala@hel.fi | 0400 293 371

Piia Latvala | viestintäsuunnitelija | piia.latvala@hel.fi | 040 529 1675



Alma – Life must be beautiful -elokuvaan liittyvät kysymykset

Manna Katajisto | tiedottaja, Cinemanse | manna.katajisto@mannapr.fi | 040 561 0074



Almaa koskevat yhteydenotot

Taija Holm | tiedottaja, Pro Promotion | taija@propromotion | 040 748 3435