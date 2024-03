Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 5.3.2024

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 27.2.2024 27.2.2024 19:12:30 EET | Tiedote

Lautakunnan tiistaina 27. helmikuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta. Lautakunnan kokouksen ilmoitusasioissa kaupunkiympäristön toimialan yksikön päällikkö Päivi Etelämäki kertoi Jätkäsaaren peruskoulun ja päiväkotikokonaisuus Fregatti-Livornonkadun perusopetukseen ja esiopetukseen ehdotetuista lisätiloista. Hankkeesta on pyydetty lisäselvityksiä, jotka saadaan maaliskuussa 2024. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää kaupunkiympäristön toimialaa selvittämään sopivia vaihtoehtoisia tiloja. Uusi tarveselvitys tiloista tuodaan kasvatus- ja koulutuslautakuntaan käsiteltäväksi tämän kevään aikana.