Akavan kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuonna 2023

– Jäsenmäärämme kasvu oli vahvaa vuonna 2023. Liitoissamme on 623 000 jäsentä. Erityisesti liittojemme opiskelijajäsenten määrän kasvusta olemme tyytyväisiä, sillä olemme panostaneet erityisesti opiskelijoiden ja nuorten kysymyksiin. Teemme aktiivista yhteistyötä Akavan opiskelijoiden ja liittojemme kanssa, jotta pystymme tukemaan opiskelijoita ja vastavalmistuneita sekä tuomaan heidän näkemyksiään ja huoliaan esille. Tavoitteenamme on, että heillä on hyvät edellytykset opiskeluun ja työelämään siirtymiseen sekä kestävään työelämään, toteaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Liittomme ovat tehneet vaikuttavaa työtä. Palveluillemme ja työelämän tukiverkoille on tarvetta ja kysyntää, Löfgren jatkaa.

– Vuonna 2023 liittojemme jäsenmääräkehitys oli myönteistä, mutta maksavien jäsenten määrä laski noin 2 500:lla, mikä oli poikkeuksellista. Tämä muutos kuitenkin selittyy selkeällä syyllä: kahdessa liitossa luovuttiin osittain opiskelijajäsenmaksusta, jolloin maksavien jäsenten määrä laski niissä. Tämä muutos yhtenäistää opiskelijajäsenyyden käytäntöjä Akava-yhteisössä. Ilman tätä muutosta maksavien jäsenten määrä olisi kasvanut 1 730:llä, kertoo kehityspäällikkö Jaana Ignatius.

Valtaosa akavalaisista on työssä yksityissektorilla

Akavan liittojen jäsenistä yksityinen sektori työllistää 55,5 prosenttia, kunnat 21,4 prosenttia, valtio 9,3 prosenttia ja hyvinvointialueet 9,1 prosenttia. Ammatinharjoittajia on akavalaisista 3,3 prosenttia, seurakunnan palveluksessa on 1,0 prosenttia ja 0,3 prosenttia muiden työnantajien työllistämiä.

Akavan hallitus vahvisti jäsenmäärät kokouksessaan 27. helmikuuta. Jäsenmäärätiedot ovat käytettävissä osoitteessa akava.fi/jasenmaarat

Lue Maria Löfgrenin blogi https://akava.fi/blogit/sanoista-tekoihin-hyva-kestava-ja-tasapainoinen-tyoelama-nuorille/