Vaasan kaupunginorkesterin Sinun hetkesi -toivekonsertissa musiikkia Toivo Kuulasta Nightwishiin

Vaasan kaupunginorkesterin Sinun hetkesi -toivekonsertit ovat aina olleet suuria yleisönsuosikkeja. Konsertti järjestetään tänä vuonna jo seitsemättä kertaa ja jälleen kerran loppuunmyydylle salille. Orkesteri on pyytänyt talven mittaan konserttikävijöiltä toiveita ja niitä esitetään konserttimestari Maano Männin johdolla nyt kevään kynnyksellä.

Toivekonsertti ajoittuu tänä keväänä naistenpäivän 8.3. iltaan. Vaasan kaupungintalolla kuullaan yli 50 toiveen joukosta valitut helmet, ja tyylillisesti konsertti on ehkä laajempi kuin koskaan. Toiveita on tullut entistä enemmän rytmimusiikin puolelta ja orkesteri heittäytyy monenlaiseen tunnelmaan filharmonisesta soinnistaan tinkimättä.

Konsertissa kuullaan Vaasan kaupunginorkesterin lisäksi hienoja solisteja. Maineikkain heistä on Romaniasta kotoisin oleva, Suomessa asuva jazzlaulaja ja säveltäjä Elena Mîndru. Hän on urallaan esiintynyt ympäri maailmaa niin sinfoniaorkestereiden kuin big bandienkin solistina. Viimeksi Elena on esittänyt jazzikoni Sarah Vaughanin musiikkia UMO Helsinki Jazz Orchestran loppuunmyydyissä konserteissa Helsingissä tammikuussa 2024.

Toivekonsertin ideoija ja kapellimestari Maano Männi iloitsee siitä, että toiveissa on aina oman kylän pojan Toivo Kuulan musiikkia. Tällä kertaa Kuula-opiston nuori pianotaitelija, mestariluokkalainen Ilari Peltoniemi esittää orkesterin solistina Kuulan Lampaanpolskan.

Männi kertoo, että jo viime vuonna oli toivottu Johann N. Hummelin juhlavaa trumpettikonserttoa. Koska Vaasan kaupunginorkesterin riveissä on kansainvälisen tason muusikkoja, oli solistin löytäminen helppoa: konserton ensimmäisen osan esittää orkesterin oma, samettisen pehmeä-ääninen trumpetisti Mari Pakarinen. Lapsuus- ja nuoruusmuistoihin päästään Oskari Merikannon lyyrisen Kullanmurusen ja Kullervo Mutasen lystikkään Iloiset klarinetit -kappaleen sävelin. ”Toivottu oli myös ukrainalaisten säveltäjien teoksia – se on meidän vaasalaisten henkinen tukemme vapaudestaan taistelevalle kansalle”, sanoo Maano Männi. Ohjelman räväkintä antia edustaa Kiteen heviylpeys Nightwishin fantasiarikas musiikki sinfoniaorkesterille sovitettuna.

Sinun hetkesi -toivekonsertin koko ohjelma julkaistaan perinteisesti vasta konsertissa, sillä näin pysyy yleisön jännitys yllä – kuullaanko tällä kertaa oma suosikkikappale? Jos käsiohjelmasta ei löydykään omaa toivetta, niin sen voi ehkä kuulla ylimääräisenä numerona, kun vain taputtaa konsertin lopuksi rohkeasti!

Konsertti Vaasan kaupungintalolla 8.3. klo 19 on tällä hetkellä loppuunmyyty, mutta peruutuspaikkoja voi hyvällä onnella saada lippupalvelu Netticketistä. Valitettavasti konserttiuusinta Kristiinankaupungissa lauantaina 9.3. on jouduttu perumaan. Mutta yleisön toivesta lisäsimme lounaskonsertin Vaasaan perjantaina 8.3. klo 12.00! Lounaskonsertin hinta on edullisempi, 15 € ja opiskelijoille ja lapsille 2 €. Lippuja saa Netticketistä ja ovelta.