Maria Rantala SOL Pesulapalveluiden toimitusjohtajaksi

Maria Rantala aloitti 1.3.2024 työnsä SOL Pesulapalveluiden toimitusjohtajana. Aiemmin toimitusjohtajana toiminut Elina Jalonen siirtyy viettämään eläkepäiviä.

Tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööri Maria Rantala on pitkänlinjan solilainen, sillä hän on työskennellyt SOL Pesulapalveluissa 18 vuotta. Toimitusjohtajan rooliin hän siirtyy palvelupäällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut jo useita vuosia.

Uuden tehtävänsä Maria Rantala aloittaa innolla ja ilolla.

”Ihmiset ovat alkaneet yhä enemmän arvostaa henkilökohtaista palvelua ja korkeaa ammattitaitoa, mikä näkyy myymälöissämme positiivisesti. Uskon, että ihmiset kiinnittävät enenevissä määrin tarkemmin huomiota vaatteiden laatuun ja pyrkivät pidentämään niiden elinkaarta. Yksi vahvuuksistamme on kyky kouluttaa pesulamme työntekijät tekstiili- ja vaatehuollon ammattilaisiksi. Lisäksi sekä kuluttajat että yritysasiakkaat arvostavat paikallista palvelua, jossa tekstiilit ja vaatteet pestään paikan päällä. On myös merkityksellistä, että SOL Pesulapalvelut kuuluu suomalaiseen perheyhtiöön.

SOL Pesulapalveluiden kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin on innostava tehtävä. Keskiössä tässä kehitystyössä on vastuullisuus. SOL Pesulapalvelut on jo pitkään harjoittanut päämäärätietoista vastuullisuustyötä, mikä luo erinomaiset lähtökohdat kehitystyölle. ”, Maria Rantala sanoo.

Maria Rantala on kiinnostunut vaatteiden ja tekstiilien kierrätyksestä ja myös hänen insinööriopintojensa lopputyö käsitteli tekstiilien kierrätettävyyttä. Kiinnostus aiheeseen kantaa myös vapaa-aikaan, sillä Maria on innokas kierrättäjä ja on mukana esimerkiksi taloyhtiönsä vaatteiden kierrätyspiirissä.

SOL Pesulapalvelut on valtakunnallisesti toimiva kotimainen perheyritys. Noin 160 vaate- ja tekstiilihuollon ammattilaista huolehtii 37 paikallisessa pesulassa kuluttajien ja yritysten pesulatarpeista vastuullisesti ja ympäristö huomioiden. Erilaisten pesumenetelmien lisäksi SOL Pesulapalveluiden palveluvalikoimaan kuuluu myös korjausompelu-, otsonointi- ja suojakäsittelypalveluja sekä tekstiilipesurien vuokrauspalvelu.

SOL Pesulapalvelut on osa SOL-konsernia, joka on suomalainen perheyritys. SOL konserni työllistää yli 14 000 henkilöä.