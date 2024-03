Puolustus- ja ilmailuteollisuuden pääsihteeri Naton teollisuusryhmän varapuheenjohtajaksi

Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko on valittu Naton

teollisuusryhmän, NIAG:in, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 29.2.2024.

Ryhmän nimi on NIAG (NATO Industrial Advisory Group). Se on Naton

teollisuusryhmä, jonka tehtävänä on nimensä mukaisesti tukea Natoa teollisuuteen

ja materiaalisten suorituskykyjen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ryhmässä

on edustettuina kaikkien Nato- ja kumppanimaiden teollisuuden johto, yhteensä yli

100 delegaattia. Ryhmä on osa Naton siviilirakennetta ja se raportoi

puolustusinvestoinneista vastaavalle Naton apulaispääsihteerille.

”Teollisuuden ja NIAG:n rooli on korostunut ja kasvaa tässä turvallisuustilanteessa.

Pidän valintaani luottamuksen osoituksena koko suomalaiselle

puolustusteollisuudelle. Olemme toimineet aktiivisesti Natossa jo kumppanuusajoista

lähtien,” toteaa pääsihteeri Karanko.

Varapuheenjohtajuus on kaksivuotinen. NIAG:n johto koostuu puheenjohtajasta

sekä kahdesta varapuheenjohtajasta

Lisätietoja: Tuija Karanko, 040 559 8986.