Mikko Pitkänen on nimitetty Etelä-Suomen aluejohtajaksi

- Hienoa päästä johtamaan Starkin eteläisen alueen kokonaisuutta. Koen, että aluejohtajan tehtävässä voin hyödyntää ja käyttää niitä vahvuuksia, joita olen aiemmista tehtävistäni Starkilla ja muilla toimijoilla kerryttänyt. Operatiivinen tulosvastuu on tietysti erittäin tärkeä osa tulevaa työtäni ja on mainiota päästä lähemmäs ammattiasiakkaita ja tekemään yhteistyötä Starkin osaavan ja motivoituneen joukkueen kapteenina Etelä-Suomessa. Haluamme palvella tässä verkostossa rakentamisen ammattilaisia vielä entistä paremmin ja lujittaa asemaamme markkinassa. Aloitan innolla uuden tehtäväni. Talo on tuttu ja Stark on mielenkiintoisessa vaiheessa. Esimerkiksi tänä keväänä avaamme Helsingin Konalassa uuden 24/7 toimivan yksikön ja tämä tuo lisävahvuutta jo nyt kattavaan toimipisteverkostoomme, Mikko Pitkänen sanoo.

Uudessa tehtävässään Mikko Pitkänen raportoi Starkin liiketoimintajohtaja Seppo Hakaselle.

- Erinomaista saada vahva alan ammattilainen vahvistamaan ja kehittämään Etelä-Suomen aluetta eteenpäin. Mikko tuntee tämän toimintaympäristön ja markkinan sekä organisaatiomme ja sen ammattilaiset. Hän on työurallaan vastannut myynnistä ja sen kehittämisestä valtakunnallisesti ja palasi meille toissa vuonna kehittämistehtäviin, joissa on tehnyt hienoa työtä. Hänen taustansa ja vankka kokemuksensa ovat varmasti eduksi vahvan yhteistyön rakentamisessa sidosryhmiin. Aluejohtajan roolissa Mikko jatkaa asiakaspalvelun ja -kokemuksen edelleen kehittämistä Etelä-Suomessa, Seppo Hakanen toteaa.

Stark jatkaa investointeja verkostonsa kehittämiseen

Stark on jatkanut investointeja rakentajan palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen. Viime vuoden lopulla toiminta laajeni Rovaniemelle ja tulevana keväänä avautuu jälleen uusi Stark, Helsinki Konalan 24/7 toimiva toimipiste. Myös Stark Pori siirtyy uusiin tiloihin Porin Tikkulaan kevään aikana.

Näissäkin uusissa toimipisteissä Stark tarjoaa laajan ammattirakentajan valikoiman sekä ammattilaisen hankkeita tukevat palvelut. Valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Kasvukeskuksissa palvelemme lisäksi ympäri vuorokauden toimivissa STARK Nonstop-toimipisteissä sekä toimipisteiden yhteydessä toimivissa STARK Rent-konevuokraamoissa.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohta Seppo Hakanen, Stark Suomi Oy, puh. 040 842 1848

Aluejohtaja Mikko Pitkänen, Stark Suomi Oy, puh. 050 570 0314