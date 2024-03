Suunnitelma tarkentui: Malmille tilat 300 vainajan säilyttämiseen

Malmin kalmistotielle nousevaa uudisrakennusta käytetään hautaamista tai tuhkaamista odottavien vainajien lyhytaikaiseen säilyttämiseen. Tiloihin keskitetään vainajien säilytys Helsingin sairaaloista ja hoivakodeista.

Vainajatilojen rakentamisen oli tarkoitus käynnistyä jo alkuvuodesta, mutta suunnitelman hiominen on vaikuttanut aikatauluun. Myös hankkeen enimmäishinta on noussut tilaratkaisujen tarkentamisen myötä noin 12,9 miljoonaan euroon lokakuun 2023 kustannustasossa. Enimmäishinnan nousu on indeksikorjatusta enimmäishinnasta tarkalleen 2 990 144 euroa arvonlisäverottomana, kun alun perin hinnaksi arvioitiin 10,5 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee kokonaishinnan korotusta kokouksessaan 4. maaliskuuta, minkä jälkeen asia etenee päätettäväksi kaupunginvaltuustoon. Mikäli kokonaishinnan korotus hyväksytään suunnitellussa aikataulussa, rakentamaan päästään toukokuussa.

Vainajatiloissa vainajat säilytetään automaatiohisseillä varustelluissa viilennetyissä torneissa. Tarkennetuissa suunnitelmissa vainajapaikkoja lisättiin reilusti ja tilojen teknisiä ratkaisuja muutettiin. Suunnitelmiin sisältyy nyt myös aiempaa laajempi jäädytysjärjestelmä, jotta lämpötila torneissa pysyy tasaisena. Vainajat sijoitetaan viiteen vainajansäilytystorniin sekä muutamaan erilliskylmiöön.

Rakennus helpottaa Helsingin säilytystilapulaa

Helsingissä on pulaa vainajien säilytystiloista. Seuraavan 10 vuoden aikana käytöstä poistuu noin 120 vainajapaikkaa muun muassa seniorikeskusten yhteydestä. Haasteita aiheuttavat myös kasvava väestömäärä, väestön ikääntyminen ja vainajien aiempaa pidemmät säilytysajat. Monissa nykyisissä tiloissa ei myöskään ole mahdollista hyvästellä tai valmistella vainajaa viimeiselle matkalleen.

Säilytyspaikkojen lisäksi uudisrakennukseen tulee vainajien hyvästelyyn tarkoitettuja tiloja, joissa on huomioitu erilaisista kulttuuritaustoista tulevien helsinkiläisten tarpeet.