Mayfairin kavalin ryöstö vuonna 1905 – tekijöinä joukko alamaailman naisia

Rouva King ei ole aivan tavallinen taloudenhoitaja. Hän on syntynyt huijareiden ja varkaiden maailmaan, mutta onnistunut ylenemään Mayfairin loisteliaimman kartanon taloudenhoitajaksi. Kun rouva King saa yllättäen potkut, hän ei jää toimettomaksi vaan kokoaa kirjavan joukon naisia yhteiskunnan laitamilta käynnistääkseen Lontoon rohkeimman ja röyhkeimmän ryöstön entisen työnantajansa talossa. Kun odotettujen tanssiaisten ilta koittaa, rouva King ja kaikkien aikojen siivouspartio ovat valmiina toimimaan.

”Ilahduttavan ilkikurinen.” - The Times

Esikoisteoksessaan Hay nappaa lukijan entisen taloudenhoitajan mukaan kunnianhimoiselle ryöstöretkelle edvardiaaniseen Lontooseen. Aluksi pelkältä kostoretkeltä vaikuttava juoni kietoutuu vähitellen yhteiskunnallisen juonittelun verkostoon ja hyvin varjeltujen salaisuuksien ovet raottuvat. Rouva King haluaa ennen muuta selvittää totuuden.

Taloudenhoitajat-romaanin tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1905. Kirjailijan historiantuntemus pääsee teoksessa oikeuksiinsa, sillä henkilöhahmot ovat vahvoja ja autenttisia, ja heidän tarinansa heijastelevat ajan tapoja ja normeja. Lukijan on helppo muodostaa sympaattinen suhde tähän eriskummalliseen ja määrätietoiseen naisjoukkioon.

Alex Hay on kirjoittanut niin kauan kuin muistaa – vihkot täyttyivät tarinoista jo 6-vuotiaana. Hän opiskeli historiaa Yorkin yliopistossa, jossa kirjoitti väitöskirjansa naisten vallasta kuninkaallisissa hoveissa ja työskenteli myöhemmin aikakauslehdissä ja hyväntekeväisyysjärjestössä. Hay asuu Lontoossa aviomiehensä kanssa. Taloudenhoitajat on hänen esikoisromaaninsa ja se on voittanut Caledonia Novel Award -palkinnon.

Taloudenhoitajat

Englanninkielinen alkuteos The Housekeepers

Suomentanut Risto Mikkonen

Julkaisuaika helmikuu, 2024

Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Karoliina Kudjoi.

