Vanhemmat, toiveenne on kuultu – vihdoinkin toimivia kasvatusneuvoja arjen pulmiin!

Heräileekö lapsesi öisin? Puhuuko hän sinulle häiritsevän epäkohteliaasti? Haluaisiko lapsesi syödä vain välipaloja ja herkkuja muttei kunnon ruokaa?

Dr. Becky Kennedy pureutuu uutuuskirjassaan Vahva vanhemmuus kaikille lapsiperheille tuttuihin ongelmiin arjesta poimittujen esimerkkitapausten avulla. Hän taustoittaa syitä lasten huonoon käytökseen ja antaa vanhemmille selkeitä ohjeita, kuinka tilanteita voi ratkoa ja ohjata lapsen käytöstä toivottuun suuntaan.

Dr. Becky Kennedyn toimintaa ohjaa hänen myötätuntoinen ajatuksensa siitä, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä – sekä lapset että heidän kasvattajansa. Vahvistamalla omaa hyvinvointiaan ja itseymmärrystään aikuinen voi kasvattaa lastaan tasapainoisesti. Kun vanhempi muuttuu, myös lapsi muuttuu. Syyttelemätön ja käytännönläheinen teos on täynnä konkreettista tukea vanhemmuuteen. Teoksen opeilla toimiva ja arvostava yhteys lapseen vahvistuu muun muassa rajoja asettamalla.

Becky Kennedy eli Dr. Becky on psykologi ja kolmen lapsen äiti. Hän esittelee kiintymyssuhteeseen, läsnäoloon ja tunnesäätelytaitoihin perustuvaa kasvatusmetodiaan Instagramissa 2,4 miljoonalle seuraajalleen suomalaistenkin suosimalla @drbeckyatgoodinside-tilillään.

Vahva vanhemmuus – Kuinka löytää hyvä itsestään ja lapsestaan -teoksen on on suomentanut Suvi Kauppila. Se ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Heljä Heikkisen lukemana äänikirjana. Kirja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 21.3.2024.

Becky Kennedyn on mahdollista antaa etäyhteyksin haastatteluita Suomeen. Jos tämä kiinnostaa, ole yhteydessä!

Pdf-vedokset, haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi