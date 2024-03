Keski-ikä on otollinen aika kasvulle – omien vahvuuksien löytäminen luo iloa ja tasapainoa

Jos työ jatkuvasti uuvuttaa, elämä tuntuu liian usein liian vakavalta ja ihmissuhde kuormittavalta, on aika katsoa sisäänpäin omaan itseen ja aloittaa muutos – missä iässä tahansa. Tunnelmamuotoilun kehittäjä Marjo Rantasen uusin teos muistuttaa, että meistä jokainen ansaitsee elämässään parempaa.

“Ihmisen tärkein tehtävä tässä elämässä on oppia tuntemaan itsensä, kaikki ne tähtitaivaan pienetkin yksityiskohdat ja rakastaa sitä kaikkea. Oppia tuntemaan itsensä, jotta ymmärtäisi muita. Oppia löytämään omat vahvuudet, jotta voisi täyttää täällä tehtävänsä”, kirjoittaa Rantanen kirjassaan.

Kirja perustuu Rantasen valmennuksissaan käyttämään työkaluun luontaisista taipumuksista sekä jungilaiseen teoriaan ajattelun erilaisuudesta. Psykiatri C. G. Jung puhui osin tiedostamattomissa olevasta sisäisestä, jumalaisesta lapsesta, joka toimii erityisen ilon ja energian lähteenä. Yhteys tähän lapseen, luontaiseen minään, voi aueta milloin vain.

Keski-ikä on teoksen mukaan usein juuri se aika, jolloin yhteys syntyy ja voimme löytää todellisen sisimpämme: vahvuutemme, todelliset taipumuksemme ja kehittämiskohteemme. Kirjan avulla voit testata oman tyyppisi ja oppia ymmärtämään luontaisia taipumuksiasi. Koskaan ei ole liian myöhäistä arvostaa itseään, pysäyttää stressi ja toteuttaa unelmiaan, kuten Rantanen kirjoittaa.

Ansaitset parempaa – Näin löydät ilon, tasapainon ja sisäiset aarteesi ilmestyi kirjakauppoihin viikolla 11.

Marjo Rantanen on erilaisiin ajattelutyyleihin erikoistunut lisenssivalmentaja, tietokirjailija ja palkittu ammattipuhuja. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus valmentamisesta sekä liike-elämässä että sote-alalla. Marjo valmentaa asiantuntijoita, esihenkilöitä, johtoryhmiä sekä ryhmädynamiikkaa ja henkilökemioita. Marjo on Speakersforumin palkittu Vuoden puhuja 2019 ja All Stars 2021 -voittaja. Hänen aiempia kirjojaan ovat Tunnelmamuotoilu (Alma Talent, 2016), Tunnelmajohtaja (Alma Talent, 2018) ja Tunnelman voima (Viisas Elämä, 2022).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.