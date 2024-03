Kokoomuksen Keto-Huovinen ja Sirén: EU-tason keinoja ihmissalakuljetuksen kitkemiseksi on vahvistettava

Kokoomuksen kansaedustajat Pihla Keto-Huovinen ja Saara-Sofia Sirén näkevät, että tehokkaammat toimet niin ihmissalakuljetukseen että ihmiskauppaan puuttumiseksi ovat tarpeen. Yli 90 prosenttia Euroopan Unionin alueelle saapuvista laittomista maahanmuuttajista käyttää salakuljettajia, jotka ovat useimmiten järjestäytyneitä rikollisryhmiä.

”Samalla nämä verkostot kytkeytyvät osaksi myös muuta rikollisuutta kuten ihmiskauppaa sekä huumausaineiden ja aseiden salakuljetusta. Rikolliset onnistuvat saamaan paitsi ihmisten hätää hyväksi käyttäen, suoranaisella rikollisella toiminnalla huomattavia taloudellisia voittoja. Euroopan komissio on arvioinut toiminnan tuottavan rikollisverkostoille maailmanlaajuisesti 4,7 – 6 miljardia euroa vuosittain”, Keto-Huovinen kertoo.

”Ihmissalakuljetuksen uhreiksi joutuvat ovat usein haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, joiden hätää käytetään törkeästi hyväksi. Salakuljetukseen ja ihmiskauppaan puuttumiseksi vaaditaan yhteistyötä EU-jäsenvaltioiden sekä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Komission tavoite on erittäin tervetullut”, täydentää Sirén.

Komission ehdotuksessa kiinnitetään lisäksi huomiota siihen, että kokonaisuutena on tärkeää huomioida myös ne syyt, joista johtuen EU:n alueelle suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa ilmenee yhä kiihtyvämmällä tahdilla.

”Asetusehdotus on vielä alkuvaiheessa. Sen jatkovalmistelussa on otettava huomioon useiden jäsenmaiden toive lisäselvityksille, jotta kokonaisuus palvelee tarkoitustaan. Joka tapauksessa tarve Europolin kyvykkyyksien vahvistamiselle on ilmeinen”, päättävät kokoomusedustajat.