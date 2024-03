SDP:n Mika Kari: Lindtmanin esitys EU:n puolustuskomissaarista on kannatettava

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, SDP:n Kimmo Kiljunen: Antti Lindtmanin esitys puolustuskomissaarista on perusteltu ja Suomen pitkän linjan mukaista 2.3.2024 15:00:48 EET | Tiedote

EU:n puolustusyhteistyötä on syvennettävä. Kiristyneessä turvallisuustilanteessa on edettävä yhdessä nykyistä tehokkaammin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ehdotti lauantaina, että Suomi lähtee ajamaan EU:n seuraavaan komissioon puolustuskomissaarin tehtävää sekä omaa ministerineuvostoa (MTV 2.3.2024). – Puheenjohtaja Lindtmanin esitys on perusteltu ja sitä on syytä edistää. Suomen pitkä linja on ollut vahvistaa unionin omaa puolustusulottuvuutta. Puolustusasioiden ministerineuvosto ja komissaari sekä tarvittaessa Euroopan parlamentin puolustusvaliokunta tulisivat vahvistamaan unionin kyvykkyyttä omaehtoiseen puolustusyhteistyöhön, Kiljunen sanoo. Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja epävarmuus Yhdysvaltojen tuen jatkumisesta Ukrainalle heittävät varjon Ukrainan puolustuskyvyn kestävyydelle. Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista. – EU on kyennyt toimimaan ennenäkemättömän yhtenäisesti Ukrainan tukemisessa ja Venäjän pakotteiden asettamisessa. Puolustusmenoja on nostettu ja on ymmärret