Lidlin uusi maateema – japanilaisia trendiherkkuja saa nyt ruokakaupan hyllyltä

Lidlin upouusi maateema vie asiakkaat ensimmäistä kertaa makumatkalle Japaniin. Torstaina 7.3. lähes 40 erilaista Japani-teemaista tuotetta saapuu Lidlien hyllyille. Japanilainen ruoka on ollut Suomessakin suosittua jo jonkin aikaa ja erityisesti nuoret ovat ovat ottaneet trendiherkut omikseen. Nyt japanilaiseen ruokakulttuuriin voi tutustua omassa keittiössä ja hakea lähi-Lidlistä esimerkiksi ramenkeiton tai erilaisia maustekastikkeita ruokia elävöittämään.

− Japanilaisen makumaailman tuotteita on toivottu meiltä paljon, ja uskomme, että niille on kysyntää. Olemme aiemmin tuoneet Aasia-teemaviikkojemme aikaan myyntiin esimerkiksi supersuosittuja mochi-jäätelöitä, mutta nyt luvassa on lisää hittituotteita. Esimerkiksi matcha-riisijuoma on melko uusi juttu Suomen markkinoilla, joten on mahtavaa päästä tarjoamaan sitä asiakkaillemme. Uskon, että etenkin valmiit ramenkeitot ja sushin valmistukseen tarvittavat tuotteet ovat suosittuja, kertoo Lidlin maateemaviikoista vastaava asiantuntija Sini Tanskanen.

Japani-teemaviikolla myyntiin tulee monia tutumpia tuotteita, kuten erilaisia nuudeleita, gyoza-taikinanyyttejä ja mochi-jäätelöitä, mutta myös erikoisempia uutuuksia, kuten vihreän värinen ja makeahko matcha-riisijuoma, ramen-nuudeleita ja ramen-liemijauhetta ramenin valmistusta varten sekä erilaisia naposteltavia kuten merileväsnackia.

− Teemaan kuuluu monia tuotteita, joista voi itse valmistaa japanilaisen aterian, esimerkiksi sushia tai ramenia. Myyntiin tuodaan kuitekin myös valmiita ruokia, joista saa nopeasti ja helposti herkullisen aterian japanilaiseen tyyliin. Pakastealtaasta löytyy esimerkiksi valmis ramenkeitto, jonka voi lämmittää helposti kattilassa tai mikrossa. Toinen mielenkiintoinen uutuus on lämmitystä vaille valmiit kanavartaat, joiden mukana tulee teriyaki-dippi, avaa Tanskanen.

Lidlin maateemaviikkojen suosio kasvussa

Lidl tunnetaan viikoittain vaihtuvista teematuotteista, jotka täydentävät vakiovalikoimaa ympäri vuoden. Teemaviikoilla Lidlin hyllyt täyttyvät kansainvälisistä herkuista, joita ei löydy mistään muualta. Lidlin kansainvälisen verkoston ansiosta oman lähikaupan hyllystä voi löytää aitoja kansainvälisiä makuja ja kunkin maan parhaat tuotteet.

− Asiakkaat arvostavat kotimaisia tuotteita, mutta kaipaavat rinnalle myös maailman makuja. Meiltä saa sekä perinteiset makaronilaatikon ainekset, mutta lisäksi myös aitoa kreikkalaista fetajuustoa tai italialaista jäätelöä. Meillä on toimintaa yli 30 maassa, jossa jokaisessa on paikalliset ostajat. Haluamme ehdottomasti hyödyntää heidän ammattitaitoaan tarjotaksemme asiakkaillemme elämyksiä ja yllätyksiä arkiruoan kylkeen, sanoo Lidlin kampanjoinnin ja markkinoinnin johtaja Meri Aalto.

Lidlin Japani-teeman tuotteet tulevat myyntiin eräluonteisesti torstaina 7.3. Tuotteita on myynnissä niin kauan kuin niitä riittää.