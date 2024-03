Suomalaiset ja ruotsalaiset ostivat yrityksensä takaisin yhdysvaltalaisjätiltä

Visign (Virtual Design Rendering OY) on helsinkiläinen yritys, joka tekee noin 1 miljoonan euron liikevaihtoa vuosittain. Se on ollut kiinteistömarkkinoinnin uranuurtaja Suomessa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Visign ostettiin CubiCasalta vuonna 2018 ja Clear Capitalilta vuonna 2024.

Husfoto (Husfoto I Sverige AB), toimii Linköpingissä. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiö hyödyntää yli 170 ammattivalokuvaajan yhteisöä Ruotsissa ja Norjassa, ja toimittaa valokuvia yli kolmasosaan kaikista asuntolistauksista Ruotsissa.

Clear Capital (Clear Capital Inc.) on Yhdysvaltojen johtava kiinteistöarviointiyritys, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 90 miljoonaa dollaria. Clear Capital osti Visignin yhdessä sen silloisen emoyhtiön CubiCasan kanssa vuonna 2021.