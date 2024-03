Rantala, Rentto, Sankelo ja Toveri kokoomuksen euroehdokkaiksi

Kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt maanantaina järjestetyssä kokouksessaan kesäkuun europarlamenttivaaleihin neljä ehdokasta lisää. Ehdokkaat ovat Henriina Rantala, Markku Rentto, Janne Sankelo ja Pekka Toveri. Uusien ehdokkaiden myötä kokoomuksen nimettyjen ehdokkaiden määrä nousee neljääntoista. Yhteensä puolue nimeää maksimimäärän eli 20 ehdokasta.



Uusien ehdokkaiden esittelyt:



Henriina Rantala



Henriina Rantala on Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja ja kokoomuksen puoluehallituksen jäsen. Rantala on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja tekee maisteriopintojaan globaalista kestävyydestä sekä valtio-opista.

Euroopan unionin keskiössä pitää Rantalan mukaan olla kilpailukyvyn edistäminen maapallon kantokyvyn ehdoilla, korkeaan osaamiseen ja tutkimukseen panostaminen sekä ihmisoikeuksien puolustaminen.



Rantala näkee, että Euroopan parlamentti tarvitsee edustajia, jotka ymmärtävät nuorten huolet ja toiveet tulevasta. Rantala korostaa Euroopan unionin roolia markkinaehtoisen ilmastotyön edistäjänä.

Markku Rentto



Markku Rentto on hallitusammattilainen, jolla on vahvaa kansainvälistä vienti- ja kaupallisen alan osaamista vuosikymmenien ajalta. Rentto on neljännen polven perheyrittäjä Reka Oy:ssä, jonka hallituksen puheenjohtaja hän on ja jota hän on johtanut yli kolme vuosikymmentä.



Reka Oy:n liikevaihto oli kasvanut noin 200 miljoonaan euroon ja henkilömäärä Suomessa ja Puolassa yli 500 ihmiseen, kun Rentto johti onnistuneen yrityskaupan vuonna 2023.

Kaupassa Reka myi kaapeliliiketoimintansa ranskalaiselle Nexans -konsernille. Kauppahinta oli 53 miljoonaa euroa.

Taloustieteen maisteri (M.Sc. Econ) Rentto on asunut, työskennellyt ja opiskellut Saksassa ja Yhdysvalloissa.



Janne Sankelo

Janne Sankelo on toiminut kokoomuksen kansanedustajana kaksi kautta vuosina 2011-2015 ja 2019-2023 ja puolueen varapuheenjohtajana 2012-2018. Kasvatustieteiden maisteri Sankelo on Kauhavan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kokoomuksen maaseutupolitiikan verkoston puheenjohtaja.

Poliittisen uran ohella Sankelo on hoitanut maaseutuyrittäjänä Kauhavan Kortesjärvellä sijaitsevaa kotitilaansa Fränti-Kujalaa vuodesta 1998. Tällä hetkellä hän on Suomen kalankasvattajaliiton toimitusjohtaja.

Sankelolle on tärkeää, että metsäpolitiikka pidetään jatkossakin kansallisissa käsissä, energiaomavaraisuuteen panostetaan ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskiöön nostetaan uudelleen ruuan tuottaminen.

Pekka Toveri

Pekka Toveri on kansanedustaja ja kenraalimajuri evp. Upseeriurallaan Toveri toimi myös laaja-alaisissa kansainvälisissä tehtävissä muun muassa Yhdysvalloissa ja Afganistanissa. Sotilasuransa jälkeen Toveri on toiminut muun muassa tutkijana ja yrittäjänä.



Toveri haluaa kehittää EU:n yhteistä puolustusratkaisua ja Nato-yhteistyötä Suomen lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Hän haluaa myös viedä suomalaista kokonaisvaltaisen maanpuolustuksen mallia osaksi EU:n puolustuksen suunnittelua. Lisäksi huoltovarmuus ja väylähankkeiden nivominen osaksi kokonaisturvallisuuden suunnittelua ovat Toverille tärkeitä.



Kokomuksen aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat Ted Apter, Mika Kasonen, Ville Kaunisto, Susanna Kisner, Maria Miala, Sirpa Pietikäinen, Susanne Päivärinta, Aura Salla, Jocka Träskbäck ja Henna Virkkunen.

Ehdokkaisiin voi tutustua täällä. https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/

Europarlamenttivaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024. Vaaleissa valitaan yhteensä 720 euroedustajaa eli "meppiä", joista Suomesta valitaan 15.



Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa.