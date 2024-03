Pääkaupunkiseudun uusi raitiovaunuhankinta etenee neuvotteluvaiheeseen

Uudet kaupunkiraitiovaunut korvaavat kantakaupungin raitioliikenteessä käytössä olevat osamatalalattiaiset Valmetin valmistamat nivelvaunut, jotka on otettu käyttöön 1970- ja 80-luvuilla. Vanhojen raitiovaunujen teknistä elinkaarta ei ole enää kustannustehokasta eikä tarkoituksenmukaista jatkaa.

Hankkeella varaudutaan myös tulevaan vuoromäärän ja linjastojen kasvuun ja lisätään kantakaupungin raitiotieverkolla liikennöivän raitiovaunukaluston luotettavuutta, liikennöitävyyttä, turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Ikääntyvä kalusto on herkempää vikaantumaan ja korjaustarpeet kustannuksineen tulevat yllättäen.

Toimiva joukkoliikenne on osa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman keinoista saavuttaa kaupungin asettamat päästövähennystavoitteet. Raitiovaunuhankinnassa tavoitellaan mahdollisimman alhaista hiilijalanjälkeä vaunujen valmistuksen sekä koko elinkaaren ajan. Kaupunkistrategian ilmastotavoitteet huomioidaan hankinnassa ottamalla ilmastonäkökulma läpäisevästi osaksi kaikkea hankkeen päätöksentekoa. Tämä koskee sekä osaavaa suunnittelua, kestävien ja ympäristöystävällisten materiaalien ja laitteiden käyttöä, niiden kierrätettävyyttä, osien ja osakokoonpanojen helppoa korjattavuutta sekä alhaista energiankulutusta. Esteettömyyden hyvällä suunnittelulla taataan, että erityisryhmät voivat turvallisesti käyttää raitiovaunua.

Raitiovaunuhankinnan neuvotteluihin etenee kolme ehdokasta

Raitiovaunuhankinnan osallistumishakemuspyyntö jätettiin loppuvuodesta 2023. Kaikki määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jättäneet toimittajat valittiin neuvotteluihin. Valitut toimittajat ovat Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A, Škoda Transtech Oy ja Stadler Polska sp. z o.o.

Kaupunkiliikenne Oy on aloittanut laajan panostuksen projektitoiminnan kehittämiseen ja myös kalustoprojektien johtamisessa on otettu uusia menetelmiä käyttöön. Koko talon osaaminen on valjastettu uuden vaunuhankinnan tueksi uudistetun projektinjohtamismallin avulla ja hankintaa johdetaan nyt kokonaan talon sisäisin voimin. Osaamista on vahvistettu uusilla rekrytoinneilla sekä ulkoisella asiantuntijuudella.

Hankintaneuvottelut käydään alustavien tarjousten pohjalta syksyllä 2024 ja Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus tekee toimittajavalinnan syksyllä 2025. Uudet raitiovaunut tulevat liikenteeseen vuosien 2027-2034 välillä.