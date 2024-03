Oligarkki – Kuinka Venäjä huijasi länttä on kylmäävä selvitys Putinin luotto-oligarkista Oleg Deripaskasta

Miljardööri Oleg Deripaska on urheilullinen herrasmies, joka järjestää upeita juhlia Euroopan silmäätekeville. Hän on myös Vladimir Putinin luotettu, jonka johdolla on pesty rahaa, kierretty pakotteita ja horjutettu demokraattisia prosesseja useissa länsimaissa. Hän on sekaantunut jopa murhiin. Miksi Eurooppa otti oligarkin ja hänen rahansa avosylin vastaan?

Oligarkki taustoittaa Deripaskan tietä Kremlin sisäpiiriin. Selviää, että Putinilla on oligarkkien ansiosta vahvat taloudelliset ja poliittiset verkostot monissa maissa, joissa Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan alettua on pyritty sanoutumaan irti Venäjästä.

Norjalais-ruotsalainen kirjailija Knut Kainz Rognerud (s. 1969) on palkittu tutkiva taloustoimittaja, joka on käsitellyt kirjoissaan ja reportaaseissaan usein tulenarkoja aiheita. Hän kirjoitti Oligarkin suomenkieliseen painokseen oman esipuheen, jossa kerrotaan Deripaskan kalastusmatkoista Ahvenanmaalle.

”Demilitarisoidun Ahvenanmaan turvallisuuspoliittinen asema keskellä Itämerta sekä saariston kautta Suomesta Ruosiin kulkevat, strategisesti tärkeät valokuitukaapelit tekevät maakunnasta Venäjän intressien näkökulmasta mielenkiintoisen muistakin kuin kalastussyistä.”

”Tämä ei ole uhkaus”

Rognerud kirjoittaa yrittäneensä tavoitella Oleg Deripaskaa yli vuoden ajan kirjaa varten. Lukuisten yhteydenottojen jälkeen eräs Deripaskan konsernin edustajista välitti hänelle puhelimitse seuraavan viestin:

”Tämä ei ole uhkaus. Toistan, tämä ei ole uhkaus. Mutta pyrimme kaikin keinoin, lain puitteissa tietysti, estämään sinua julkaisemasta tietojasi.”

Knut Kainz Rognerud: Oligarkki – Kuinka Venäjä huijasi länttä

alkuteos Sundsvallsoligarken

suomentanut Annimari Typpö

313 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 4.3. sekä e- ja äänikirjana 12.3., lukija Simo Häkli



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi