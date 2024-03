Rud Pedersen jatkaa laajentumistaan Euroopassa – avaa toimiston Prahaan

Prahan toimistoa johtaa Jakub Hudec, jolla on pitkä kokemus kansainvälisten organisaatioiden neuvonannosta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Jakub on aiemmin johtanut tiimejä sekä Tšekissä että Slovakiassa ja auttanut asiakkaitaan osallistumaan julkiseen keskusteluun sekä saavuttamaan strategiset tavoitteensa Keski-Euroopassa.

"Olen iloinen voidessani liittyä osaksi Rud Pederseniä Euroopalle niin tärkeällä hetkellä. Odotan innolla yhtiön lähestymistavan esittelyä Tšekin liike-elämälle, alueelta mahdollisuuksia etsiville sijoittajille sekä strategisia haasteita kohtaaville yrityksille. Konsernin viimeaikaisen vaikuttavan kasvun pohjalta uuden EU-jäsenmaan lisääminen vahvistaa koko ryhmän tarjontaa yrityksille, joilla on rajat ylittäviä tarpeita säädellyillä markkinoilla”, Jakub Hudec sanoo.

"On upeaa saada Jakub mukaan johtamaan kasvuamme Tšekissä. Minulla on erittäin hyviä muistoja Prahasta vuodesta 1990, jolloin kaupungista tuli toinen kotini. Se oli historiallista aikaa Euroopan poliittisessa kehityksessä. Nyt maalla on edessään suurin uhka sitten rautaesiripun kaatumisen, ja siksi toimiston avaaminen tänne tuntuu siltä kuin ympyrä olisi sulkeutunut”, Rud Pedersenin perustaja ja toimitusjohtaja Morten Rud Pedersen kommentoi.