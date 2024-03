Kaisa Näreranta on Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry:n uusi toiminnanjohtaja – Näreranta siirtyy tehtävään Musiikkitalosta

– Tulen Rakkautta & Anarkiaa -yhdistyksen toiminnanjohtajaksi kulttuurialan toiselta laidalta, mutta lainalaisuudet, rahoitusmallit ja yleisötkin ovat pitkälti yhteneväisiä. Musiikin parissa olen saanut työskennellä jo pitkään ja monipuolisesti, joten uusi ja erilainen haaste tuntuu kiinnostavalta, Näreranta toteaa.

Korona-aika koetteli kulttuurialan toimijoita ja tapahtuma-alaa rajusti. Suomen suurin elokuvafestivaali on sekin joutunut kärsimään koronarajoitusten seurauksista.

– Tahdon jatkaa hyvää työtä, jota yhdistyksessä on tähän asti tehty. Ilmeisistä haasteista huolimatta yhdistys on selvinnyt korona-ajasta ja sen seurauksista erittäin hyvin ja vahvistanut ympärivuotista toimintaansa entisestään, Näreranta sanoo.

Syyskuinen Rakkautta & Anarkiaa -festivaali on yhdistyksen näkyvin ja tunnetuin tapahtuma, mutta käytännössä toiminnanjohtajan pöytä on täynnä ympäri vuoden. Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ja av-alan ammattilaistapahtuma Finnish Film Affairin lisäksi yhdistys tuottaa maaliskuussa toista kertaa järjestettävän R&A Spring Break -festivaalin sekä pienempiä tapahtumia pitkin vuotta.

Yhdistyksen toiminnanjohtajana vuodesta 2017 työskennellyt Anna Möttölä päättää kautensa 31.3.

– Aloitan toiminnanjohtajana 1. huhtikuuta, mutta onnekseni pääsen seuraamaan kevätfestivaali Spring Breakin järjestelyjä Annan rinnalla maaliskuun aikana, Näreranta iloitsee.

– R&A, Spring Break ja FFA ovat taiteellisesti korkeatasoisia, monikulttuurisia ja -äänisiä festivaalikonsepteja, jotka tuovat yhteen niin yleisöt, median kuin elokuva-alan ammattilaiset. Suomalaisen elokuva-alan kansainvälistymisen tukemisessa näillä tapahtumilla on merkittävä rooli ja sen roolin kehittämisessä ja jalostamisessa näen suuren potentiaalin, hän jatkaa.

R&A:ssa ei myöskään kavahdeta yhteiskunnallista kantaaottavuutta. Näreranta näkee kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen merkityksen hyvin suurena.

– Näinä epävarmoina aikoina tarvitsemme toivoa ja turvallisuutta, joita taide meille tarjoaa. Elokuvat tuovat erilaiset kielet, kulttuurit ja tarinat saavutettaviksi, mikä tuo meidät lähemmäs toisiamme. Kulttuurin ja taiteen kuluttamisella on toki tutkittuja hyvinvointia kohentavia vaikutuksia, mutta ensisijaisesti taide on perusarvo, jota pitää vaalia. Se on tärkeä osa kansallista kulttuuriamme ja arvoperintöämme, ja sen tulisi näkyä myös taiteen rahoituksessa, Näreranta summaa.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Saija Holm, tiedottaja, R&A – Spring Break (21.-24.3.2024)

saija@hiff.fi

Kaisa Näreranta, toiminnanjohtaja 1.4.2024 alkaen

Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry

kaisa@hiff.fi

+358 50 584 4876