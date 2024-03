Kutsu mediatilaisuuteen: Finnveran aluekatsaus Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan talouteen ja rahoitukseen torstaina 7.3.2024 klo 9.00

Mauri Kotamäki: ”Olemme taantumassa, ei yllättäen eikä vahingossa” – Vuosi 2025 on taas kasvun vuosi, jos talous kehittyy odotetusti 28.12.2023 09:25:08 EET | Tiedote

Vuosi 2023 oli taantuvan talouden vuosi, mutta samalla inflaatioympäristö vakautui. Vuonna 2024 kärsitään vielä taantumasta, mutta talous voi lähteä elpymään niin, että vuosi 2025 on taas kasvun vuosi – jos taloustilanne kehittyy odotetusti. Tähän saakka pandemiaa seurannut talouskehitys on edennyt kuin taloustieteen oppikirjassa, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Siksi ei ole yllättävää, että olemme nyt taantumassa, jota viennin jäähtyminen syventää. Korkotason maltillistuminen madaltaa lähitulevaisuudessa toivon mukaan kuluttajien ja yritysten kynnystä investointeihin, mikä on tärkeää tulevan kasvun kannalta. Toivoa sopii, ettei korkotaso valu pitkällä aikavälillä liian alas.