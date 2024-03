Upein luontokuvin kuvitetun Me Otukset -sarjan jatkoa sekä vauhdikas äänikirjasarja alakouluikäisille

Hannu Laakso: Me Poroset

Hannu Laakson upein luontokuvin kuvitettu tarinallinen tietokirja Me Poroset hehkuu pohjoista luontoa kaikkina vuoden aikoina. Helppolukuinen kirja sopii kaikenikäisille eläintenystäville. Teos innostaa lapsia lukemaan ja vahvistaa heidän luontosuhdettaan.

Kirjan tekstit ja upeat luontokuvat avaavat pienen porovasan elämää

Millainen on pienen poronvasan ensimmäinen vuosi? Toukokuussa – elämänsä ensimmäisten tuntien aikana – pikkuporo kammertautuu jaloilleen ja ottaa vaappuvia ensiaskeleitaan emonsa vierellä. Alkaa suuri seikkailu kohti aikuisuutta. Millaista on pienen poronvasan elämä? Mitä kaikkea voi tapahtua, kun vasa kasvaa aikuiseksi poroksi? Ja mitä kaikkea porovasan kiehtovaan elinpiiriin kuuluu?

Seikkailulliset tarinat ja valokuvat vahvistavat lasten luontosuhdetta

Me Otukset -sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Me Kettuset (2020), Me Karhuset (2021), Me Hukkaset (2022) ja Me Lintuset (2023). Hannu Laakso sai sarjasta Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2023. Laakson seikkailulliset tarinat ja väkevät valokuvat auttavat vahvistamaan lasten luontosuhdetta ja lukuharrastusta.

Kirja ilmestyy 14.3.2024.

KTM Hannu Laakso (s. 1963) on voittanut yli 120 kansainvälistä valokuvapalkintoa, ja yli 500 hänen kuvaansa on hyväksytty kansainvälisiin kilpailu­näyttelyihin yli kahdeksassakymmenessä eri maassa.

Miina Supinen & Petra Partanen: Painajaispiskit

Painajaispiskit on alakouluikäisille suunnattu vauhdikas ja jännittävä äänikirjasarja. Teos yhdistää hauskalla tavalla arkitodellisuutta ja fantasiaa.

Mielenkiintoisia koirapersoonia

Kirja kertoo 8-vuotiaasta Antonista, joka tapaa naapurustossaan toinen toistaan mielenkiintoisempia koirapersoonia ja pääsee selville kotikoirien ja metsässä asustelevien hirviömäisten hurttien ikiaikaisesta taistelusta.

Antonin kerrostalon rappuun on muuttanut paljon koiria, joten hän alkaa tarjota koiranulkoilutuspalveluita. Ensimmäisenä Anton saa ulkoilutettavakseen pörröisen ja äreän sekarotuisen Pulsun, vaikka paljon mieluummin Anton olisi ulkoiluttanut naapurin suloista Nöpöä.

Kävelyretkellään Pulsun kanssa Anton huomaa, että lähimetsässä tapahtuu jotain uhkaavaa ja outoa. Aivan kuin joku pelottava olento vaanisi heitä. Sitten Nöpö katoaa ja Pulsu johdattaa Antonin hurjalle etsintäretkelle lähimetsään. Löytääkö Anton ja Pulsu poloisen Nöpön, ja mitä lähimetsässä oikein lymyilee?

Ikäsuositus äänikirjasarjalla on 7-12 vuotta.

Äänikirjasarja nyt äänikirjapalveluissa.

Miina Supinen on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja luovan kirjallisuuden opettaja. Hän on kirjoittanut useita kiiteltyjä romaaneja sekä aikuisille että lapsille. Supisen teoksille on ominaista maagiset sävyt ja terävä huumori.

Petra Partanen on espoolainen kirjailija, kirjallisuudentutkija ja kahden lapsen äiti. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt maagisen realismin elementein maustettu lastenkirja Tyttö ja musikantti (Sunkirja 2019).

