Bonnier Rights Finland vahvistaa toimintojaan

WSOY on pyytänyt ulkopuolisen selvityksen esitetyistä kiusaamissyytteistä kustannusprosessin yhteydessä 12.1.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Selvitys koskee Katja Ketun Ismo Alanko -tietokirjan kustannusprosessia ja sen toteuttaa viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. Werner Söderström Osakeyhtiö on pyytänyt ulkopuolisen selvityksen Katja Ketun tietokirjan kustannusprosessista. Kettu on kertonut syksyllä 2023 julkisuudessa muun muassa, että edellisen tietokirjansa kirjoittamisen yhteydessä hän on kokenut tulleensa kiusatuksi kustantamon toimesta. WSOY:lla on kaikkeen kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen nollatoleranssi, ja siksi kustantamo haluaa selvittää asian ja ryhtyä sen pohjalta tarvittaessa toimenpiteisiin sisäisesti. Selvityksen tekee viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. Korpisaari tekee selvityksen itsenäisesti ja saa WSOY:lta pääsyn pyytämäänsä aineistoon. Tämä koskee esimerkiksi kaikkea kustantamon työntekijöiden ja kirjailijan välistä sähköpostinvaihtoa ja tekstiviestejä. Aineistoa on pyydetty kustantamon lisäksi suoraan myös kirjailija Katja Ketulta. Selvitys toteutetaan tammi–helmikuun 2