Ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrä voi laskea puoleen entisestä

Hallitus esittää eduskunnalle ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta. Porrastuksen myötä täyttä ansiosidonnaista maksettaisiin jatkossa enää kaksi kuukautta. Kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen etuus laskisi 20 % ja edelleen 5 % kahdeksan kuukauden päästä päivärahakauden alusta.

Porrastuksen lisäksi hallitus esittää, että osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista poistettaisiin laista. Poikkeusten ansiosta ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien on ollut helpompi työllistyä ja säilyttää oikeutensa ansiosidonnaiseen.

Eduskunnan käsittelyyn tulevien muutosten lisäksi työttömyysturvaan on toteutettu jo useita heikennyksiä. ”Leikkausten yhteisvaikutus on merkittävä ja erityisesti lapsiperheiden ja osittain työllistyneiden tilanne heikkenee huomattavasti. Laskelmiemme mukaan osa-aikatyössä olevan kahden lapsen vanhemman etuus voi laskea alle puoleen entisestä”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

”Myös ikääntyneiden työttömien tilanne heikkenee usealla tavalla. Työttömyyden kesto on ikääntyneiden joukossa tavallista pidempi ja työllistyminen vapaille markkinoille voi olla tietyn iän jälkeen vaikeaa. Työllistymistä on helpotettu aiemmin julkisesti, mutta nyt tästä aiotaan luopua. Käytännössä yhä useampi ikääntynyt työtön tippuu työmarkkinatuelle tai saa huomattavasti entistä pienempää ansiosidonnaista. Lisäpäivien eli niin kutsutun eläkeputken osalta on myös hyvä huomata, että porrastus on pysyvä. Lisäpäivillä oleva henkilö ei voi palauttaa ansiopäivärahaa täyteen tasoon edes työllistymällä”, Villman jatkaa.

Esityksessä ei ole poikkeuksia porrastuksen soveltamiselle. Muutos koskisi siis myös ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevia, osittain työllistyneitä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavia. Muutos tulisi kuitenkin voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen. Hallituksen esityksen mukaan porrastusta sovellettaisiin silloin, kun ansiosidonnaista maksettaisiin 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Käytännössä muutos alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa. Tällöin ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on ehtinyt kertyä 40 etuuspäivää.

Eduskunta aloittaa toisen työttömyysturvan leikkauskokonaisuuden käsittelyn