HP esittelee kuluttajille laajan valikoiman tekoälyä hyödyntäviä kannettavia tietokoneita

Sekä Envy- että Pavilion-portfolioissa on mm. seuraavat uudet, jännittävät ominaisuudet:

Joko Intel® Core™ Ultra- tai AMD Ryzen™ -prosessorit - molemmat tarjoavat dedikoidut NPU-tekoälykiihdyttimet entistäkin yksilöllisempään suorituskykyyn.

Tekoälyä hyödyntävä HP Smart Sense -teknologia optimoi automaattisesti tuulettimen melua, lämpötilaa ja suorituskykyä työn mukaan.

Windows Copilot täydentää käyttäjän kykyjä ja luovuutta tekoälyllä. Nämä ovat HP:n ensimmäiset laitteet, joissa on Copilot-näppäin, jolla saat tekoälyyn perustuvan älykkään avustajan käyttöösi. Saatavilla on myös 30 päivän kokeilujakso tekoälykokousavustaja Otter.ai:hin.

Äänten hallinta Poly Studiolla avulla ja jopa 5 megapikselin kamera ovat täydelliset kaverit etäpalavereihin.

Laitteet ovat ENERGY STAR® -sertifioituja ja jopa EPEAT® Gold -luokiteltuja Climate+ Registered -rekisteröinnillä. Esimerkki HP:n sitoutumisesta kestävämpään tulevaisuuteen ja kierrätysmateriaalien käyttöön.

HP Pavilion -mallisto – Henkilökohtaista tietotekniikkaa jokaiseen luovaan tarkoitukseen

HP Pavilion -sarjassa yhdistyvät ensiluokkaiset ominaisuudet ja mukautettava suorituskyky. Uusimmat Pavilion-kannettavat tietokoneet tarjoavat terävän 16:10- kuvasuhteen näytön, enemmän portteja ja pitkän akunkeston. Ne vastaavat tarpeisiisi, olipa kyse sitten sisällöntuottamisesta tai vapaa-ajan vietosta.

Uusi HP Pavilion Aero 13,3 tuuman kannettava tietokone on maailman kevyin tekoälyä hyödyntävä kuluttajakannettava, jonka tyylikkäässä ja kestävässä muotoilussa on hyödynnetty kevyttä, kierrätettyä magnesium-alumiinia. Siinä on myös uusimmat AMD Ryzen™ -prosessorit:

Tyylikäs kannettava tehokkuudesta tinkimättä : Alle kilon painoinen Pavilion Aero on huippuluokan kannettava tietokone, joka on luotu liikkuvaan elämään. Pelaa sujuvasti AMD-mallien AMD FreeSync™ -tuen ansiosta. USB-C HP Fast Charge -lataa akkuun jopa 12 tunnin käyttöajan.

: Alle kilon painoinen Pavilion Aero on huippuluokan kannettava tietokone, joka on luotu liikkuvaan elämään. Pelaa sujuvasti AMD-mallien AMD FreeSync™ -tuen ansiosta. USB-C HP Fast Charge -lataa akkuun jopa 12 tunnin käyttöajan. Työkalut dynaamiseen yhteistyöhön ja luovuuteen: Hallitse virtuaalihuonetta ja muodosta luotettavia yhteyksiä hyödyntämällä uutta 5 megapikselin kameraa ja eloisaa 2,5k-resoluution WQXGA-näyttöä. Etkö ole valmis esiintymään? Ei hätää. Pavilion-sarjassa on manuaalinen kameran suljin ja Windows Hello -kasvojentunnistus, jotka tarjoavat lisäturvaa, kunnes olet valmis jakamaan projektisi maailman kanssa.



HP Pavilion Aero on saatavilla kesäkuussa. Hinta alkaen 999 euroa.

Uusi HP Pavilion 16 tuuman kannettava tietokone tuo Pavilion-mallistoon loistavan OLED-näytöllä varustetun tehopakkauksen:

Upeat mahdollisuudet luovuuteen : Suurempi kosketuslevy ja taustavalaistu näppäimistö auttavat mukavassa työnteossa. Intel®-malleissa pääset lähelle NVIDIA®-grafiikoiden upeita yksityiskohtia tai voit uppoutua viihteeseen IMAX Enhanced Certified OLED -näytöllä.

: Suurempi kosketuslevy ja taustavalaistu näppäimistö auttavat mukavassa työnteossa. Intel®-malleissa pääset lähelle NVIDIA®-grafiikoiden upeita yksityiskohtia tai voit uppoutua viihteeseen IMAX Enhanced Certified OLED -näytöllä. Kokoonpanot jokaiseen työhön: Selvitä intensiivisimmätkin projektisi valitsemalla useista Intel®- tai AMD-malleista ja valinnaisesta FHD IR-kamerasta. HP Fast Charge tarjoaa akkuvirran pitkää luovaa päivää varten. Akkukesto on jopa 19 tuntia laitteissa, joissa on enintään Intel® Core™ Ultra -suoritin – 44 % enemmän kuin edellisessä Pavilion 16:ssa.



HP Pavilion 16 on saatavilla toukokuussa. Hinta alkaen 799 euroa.

HP Envy -mallisto – vertaansa vailla olevaa mukautuvuutta ja rajatonta personointia



Uusi HP Envy x360 14” 2-in-1-kannettava tietokone ja HP Envy x360 16” 2-in-1-kannettava tietokone ovat mukautuvia kumppaneita, jotka liikkuvat mukanasi ja tarjoavat:

Joustavuutta elämäntyylisi mukaan : Valitse 14- ja 16-tuumaisten versioiden välillä, joissa on joko Intel®- tai AMD Ryzen™ -prosessorit, ja joissa on luja alumiinirakenne ja Thunderbolt™ 4 -portit (Intel®-malleissa). Molemmat uudet kannettavat tietokoneet tuottavat virtaa koko päivän kestävään käyttöön jopa 17 tunnin ajaksi.

: Valitse 14- ja 16-tuumaisten versioiden välillä, joissa on joko Intel®- tai AMD Ryzen™ -prosessorit, ja joissa on luja alumiinirakenne ja Thunderbolt™ 4 -portit (Intel®-malleissa). Molemmat uudet kannettavat tietokoneet tuottavat virtaa koko päivän kestävään käyttöön jopa 17 tunnin ajaksi. Asiantuntevasti kuratoituja näkymiä ja ääniä: Koe vertaansa vailla oleva selkeys ja käyttömukavuus immersiivisellä 16:10-kuvasuhteen näytöllä. Käyttöokemusta parantaa näppäimistöön ja kosketuslevyyn tehdyt päivitykset mukavampaa selaamista, muokkaamista ja pelaamista varten. Lisävarusteena saatavassa 2,8K OLED-näytössä on IMAX Enhanced -sertifikaatti.



HP Envy x360 14- ja 16-tuumaisten mallit ovat saatavilla toukokuussa. Hinnat alkaen 999 €.

Uusi HP Envy 17,3” kannettava tietokone vie henkilökohtaisen tuottavuuden seuraavalle tasolle ja mahdollistaa parhaan mahdollisen tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 -kannettavan näytönohjaimen avulla. Nauti jopa 9 tunnin akkukestosta. Envy 17,3 on optimoitu käyttömukavuutta varten suuremmalla kosketuslevyllä, taustavalaistuilla näppäimillä ja tekoälyä hyödyntävällä läsnäolon tunnistustekniikalla, joka lisää turvallisuutta. Wi-Fi 7:n, Bluetooth® 5.4:n, Thunderbolt™ 4:n ja USB-C-latauksen ansiosta tämä kannettava tietokone takaa sujuvan suorituskyvyn ja virtaviivaisen liitettävyyden, joten se on ihanteellinen niille, jotka etsivät tehokkuutta ja nautintoa mistä tahansa. Hinta alkaen 1499 €, saatavuus vahvistuu myöhemmin.

Lisätietoa, kuvia ja virtuaalisen lehdistötilaisuuden tallenne täältä.

Lisätietoa: hp@drum.fi