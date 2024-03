Damien Echols tuomittiin syyttömänä kuolemaan – näillä henkisillä harjoituksilla hän selviytyi

Damien Echolsin Korkea magia on käytännöllinen ja suoraviivainen rituaalimagian opaskirja. ”Korkea magia” tarkoittaa länsimaisen esoterian perinteestä kumpuavia kehon ja mielen harjoituksia, joilla ihminen voi kasvattaa ymmärrystään itsestään ja olemassaolosta sekä vaikuttaa elämäänsä konkreettisilla tavoilla.

Kirjoittaja Damien Echols tuomittiin vuonna 1994 kuolemaan raa’an kolmoismurhan päätekijänä. Kaksi muuta syytettyä, Jason Baldwin ja Jessie Misskelley, tuomittiin elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Echolsia, Baldwinia ja Misskelleytä alettiin oikeuskäsittelyn yhteydessä kutsua West Memphisin kolmikoksi.

Echolsin ja hänen ystäviensä saama tuomio oli eräs lähihistorian tunnetuimpia ja räikeimpiä oikeusmurhia, sillä mitään varsinaisia todisteita kolmikkoa vastaan ei ollut. Sitä motivoivat syntipukin etsiminen pikkukaupunkia järkyttäneelle epäinhimilliselle teolle, median lietsoma satanismipaniikki sekä paikallisten poliitikkojen uskonnollis-poliittiset valtapyrkimykset.

West Memphisin kolmikon tapauksen yksityiskohtia on käsitelty useissa dokumenteissa, joista tunnetuin on HBO:n tuottama Paradise Lost -trilogia. Sitä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä nykyisen true crime -trendin varhaisista edustajista.

Echols, Baldwin ja Misskelley vapautuivat vankeudesta vuonna 2010 vietettyään yli 18 vuotta telkien takana. Vankilassa Echols ei kuitenkaan tyytynyt lukemaan tiilinpäitä: hän uppoutui länsimaisen rituaalimagian harjoituksiin. Nämä harjoitukset auttoivat häntä kestämään vankilan epäinhimillisiä oloja ja sopeutumaan elämään vapautumisen jälkeen. Echols itse katsoo maagisten menetelmien vaikuttaneen suoraan hänen vapautumiseensa.

Korkea magia kuvaa juuri niitä harjoituksia, joita Echols vankilassa teki. Lukija tutustutetaan erilaisiin hengitys-, keskittymis- ja visualisaatioharjoituksiin sekä niiden perustalle rakentuviin rituaaleihin. Lisäksi Echols kertoo taustastaan, tuomiostaan, magian historiasta sekä muun muassa tatuointien maagisista ulottuvuuksista.

Korkeaa magia on kirja niille, jotka etsivät käytännöllisiä ohjeita itsensä jalostamiseen tai joita West Memphisin kolmikon tapauksen sivujuonteet kiinnostavat. Se on myös ajankohtainen aikana, jolloin esoteria on akateemisen ja populaarin mielenkiinnon polttopisteessä, amerikkalaistyylinen identiteettikristillisyys nostaa päätään myös Suomessa, ja uushenkisellä kentällä kuiskutellaan globaalista satanistien salaliitosta. Korkea magia hälventää magiaan liittyviä ennakkoluuloja ja tarjoaa käytännöllisiä välineitä siihen tutustumiseen.

Kirjan on kääntänyt Matti Rautaniemi.

