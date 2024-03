Yhteys tuonpuoleiseen kirkastuu esoteerisen kertomustrilogian päätösosassa

Hannele Pohjanmiehen "Kuutamoprinssi" kertoo säveltäjä Juhani Pohjanmiehen uskomattoman elämäntarinan 4.12.2023 09:38:00 EET | Tiedote

Uusi, värikäs elämäkertateos on syntynyt. Se on täynnä merkittävää kulttuurihistoriaa ja sisältää paljon uutta tietoa, joka on koottu ateljeen ullakolta, arkistoista sekä musiikkialan tutkijoilta.