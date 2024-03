Saatana on kuollut, mitä nyt?

”Post-satanistinen tilanne” on Kirkkopellon mukaan nimi ajalle, jossa yksilöille ja yhdessäololle vihamielisiä affekteja ei pystytä enää symbolisoimaan eli sitomaan hallittavissa oleviin hahmoihin, minkä seurauksena ihmiset ovat muuttuneet riivaajiksi itselleen ja toisilleen. Vastapuolen demonisoinnista on tullut osa poliittisen keskustelun arkipäivää samaan aikaan kun taide ja populaarikulttuuri hakeutuvat mielellään demoniseen kuvastoon. Saatana on kuollut -teoksen alussa kolme tanssitaiteilijaa, yksi näyttelijä ja harpisti löytävät itsensä tällaisesta tilanteesta.

- Saatanan kuolema merkitsee muun muassa länsimaisten narratiivien ja kaanonien pettämistä ja affektiivisen avaruuden hallitsematonta vapautumista. Tämän jokainen voi tuntea ja kokea tänä päivänä nahoissaan! Koska vallitseva ongelmallinen tila on yhteinen, on ratkaisujenkin oltava yhteisiä, Kirkkopelto avaa.

- Koreografiset operaatiot, joita esiintyjämme suorittavat, muodostavat sarjan kollektiivisia ruumiillisia ratkaisuyrityksiä. Esiintyjien ruumiista ja akustisesta tilasta muodostuu näyttämö, jolle vahingolliset voimat houkutellaan ja jossa ne transformoidaan laadultaan sellaisiksi, että elämä ja leikki niiden kanssa käy uudelleen mahdolliseksi, hän jatkaa.

- Esitys on menetelmällisesti tanssiteos, joka asettuu nykytanssin kenttään. Kokeneen tekijäjoukkonsa myötä se kantaa häpeämättömiä muistumia nykytanssin historiallisista kerrostumista. Esitys hyödyntää myös lähestymistapoja, jotka ovat peräisin esitystaiteen ja näyttelijäntaiteen puolelta. Uusi näyttämötaide, josta unelmoin, sijaitsee määrittelemättömällä alueella tanssin ja teatterin välillä, Kirkkopelto taustoittaa.

Esa Kirkkopelto on toiminut kokeellisen esittävän taiteen parissa vuodesta 1987 alkaen. Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat esiintymisen ruumiilliset muodot ja koulutus, posthumanistinen esiintyminen ja ruumiin filosofia. Esitys kytkeytyy Kirkkopellon taiteelliseen tutkimukseen Tampereen yliopistossa.

Saatana on kuollut -teoksessa esiintyvät Leila Kourkia, Leena Nordberg, Elina Pirinen, Rasmus Slätis sekä harpisti Katri Tikka. Teoksen valo- ja äänisuunnittelu on Mikko Hynnisen käsialaa. Puku- ja tarpeistosuunnittelusta vastaa puolestaan Jouko Korkeasaari. Työryhmän tukena työskentelevät lisäksi esitysdramaturgisena mentorina professori Pauliina Hulkko Tampereen yliopistosta sekä tuottajana Inari Pesonen.

Saatana on kuollut nähdään Zodiak Stagella yhteensä 11 kertaa kertaa ajalla 26.3.–13.4. Lue Esa Kirkkopellon koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.





KANTAESITYS

Esa Kirkkopelto: Saatana on kuollut



Esiintyjät: Leila Kourkia, Leena Nordberg, Elina Pirinen, Rasmus Slätis & harpisti Katri Tikka

Ohjaus ja koreografia: Esa Kirkkopelto

Valo- ja äänisuunnittelu: Mikko Hynninen

Puku- ja tarpeistosuunnittelu: Jouko Korkeasaari

Esitysdramaturginen mentorointi: Pauliina Hulkko

Tuottaja: Inari Pesonen

Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Saatana on kuollut -työryhmä, O linjär ry

Tukijat: SKR Uudenmaan rahasto, Baltic Circle -festivaali, Tampereen yliopisto

Ennakkokuvat: Sinem Kayacan / Zodiak

Ensi-ilta: ti 26.3.2024 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3, B-aula), Helsinki

Muut esitykset: to 28.3. klo 19.00 | ti 2.4. klo 19.00 | ke 3.4. klo 19.00 | pe 5.4. klo 19.00 | la 6.4. klo 15.00 | ma 8.4. klo 19.00 | ti 9.4. klo 19.00 | ke 10.4. klo 19.00 | pe 12.4. klo 19.00 | la 13.4. klo 15.00

Taiteilijatapaaminen to 28.3. esityksen jälkeen

Liput: 30 / 27 / 15 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintävastaava Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle